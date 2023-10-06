Под Минском, по сообщениям, произошёл взрыв на железной дороге

В Беларуси на железнодорожной станции Озерище в пригороде Минска в ночь на 6 октября произошёл взрыв. Об этом сообщает оппозиционное "Сообщество белорусских железнодорожников". По его данным, повреждён участок железной дороги и стрелочный перевод, соединяющий пути станции с пунктами погрузки и разгрузки. Эти инженерные сооружения используются для погрузочно-разгрузочных работ с военной техникой.

Власти Беларуси пока не комментировали происшествие.

Озерище - основная станция погрузки военной техники в Минской области. Рядом со станцией располагаются 120-я механизированная бригада и 127-я бригада связи, а также 56-й полк связи. Далее в направлении Орши расположены станции Колодищи и Городище, от которых отходит ветка к воинской части № 42776. Станция Колодищи соединена со станцией Шабаны отдельной веткой, создающей маршрут в обход Минска по маршруту Орша - Брест. Этот обход активно используется для перевозок российской военной техники, боеприпасов и живой силы.

Взрыв произошёл поздно вечером 5 октября. Сейчас представители силовых структур, как утверждает Белорусская служба Радио Свобода, опрашивают свидетелей.