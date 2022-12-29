Политик Михаил Лобанов рассказал об избиении во время обыска

Политика и доцента механико-математического факультета МГУ Михаила Лобанова избили во время обыска. Об этом сообщается в его соцсетях.

"Михаил успел передать, что при обыске его били по лицу и в грудь. На полу в квартире осталась кровь", – говорится в сообщении.

Утром в четверг у Лобанова прошёл обыск в рамках уголовного дела о фейках про российскую армию, возбужденного в отношении бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарёва.

Полицейские выпилили дверь и разговаривали с Лобановым в квартире более трёх часов. Жена политика рассказала, что ему не дали связаться с адвокатом и требовали подписать какие-то бумаги.

"При обыске следователь называл имя Пономарева (вероятно, имелся в виду Илья Пономарев), с которым Лобанов не знаком и никак не связан. Из дома изъята вся техника", – говорится в публикации на странице Лобанова в фейсбуке.

Обыски в рамках уголовного дела против Пономарёва прошли в семи городах России. Это уже вторая волна обысков по этому делу – первая была в сентябре вскоре после того, как бывший депутат, который последние годы живёт в Украине, был заочно арестован по делу о фейках про российскую армию.