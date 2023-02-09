Систему распознавания лиц установят на границе РФ с четырьмя странами

Системы распознавания лиц поставят в пунктах пропуска на границе России с Китаем, Казахстаном, а также на границе с Польшей и Литвой. Об этом пишет "Полигон.медиа" со ссылкой на документы госзакупки.

Системы распознавания лиц планируется установить на российско-китайских пунктах "Забайкальск", "Пограничный" и "Краскино", российско-казахстанских пунктах "Маштаково", "Орск" и "Сагарчин", а также на границе в Калининградской области ("Багратионовск", "Мамоново" и "Чернышевское").

В техническом задании говорится, что система должна "автоматически анализировать изображения лиц" для идентификации водителей. Это нужно для сопоставления лица водителя на въезде и на выезде из пункта пропуска.



Также система должна сравнивать лица водителя на изображении со всеми данными, хранящимся в "биометрической базе данных". О какой базе идет речь, документы закупки не уточняют.

Сроки поставки оборудования — до 25 ноября 2023 года. Заказчик, "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы", готов выделить на закупку 830 миллионов рублей.

В свою очередь Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который обязывает водителей грузовиков резервировать дату и время для пересечения государственной границы России.

Закон вступит в силу 1 сентября. Резервировать время для пересечения границы будут обязаны как россияне, так и иностранцы. Резервирование будет бесплатным. Сделать его можно будет в государственной информационной системе электронных перевозочных документов или через портал "Госуслуг".

Законопроект внесли в думу в августе прошлого года. В январе в документ внести поправки, согласно которым резервировать время для пересечения границы должны были все водители. Это вызвало большой общественный резонанс. В Думе заверили, что принятый документ касается только грузовиков.

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