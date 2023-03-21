Сдуть финансовый пузырь. Центральные банки гасят мировой кризис

Судьба Credit Suisse, второго по величине швейцарского банка со 167-летней историей, одного из 30 мировых системно значимых банков, которые "не могут лопнуть", решена. Его покупает первый по величине швейцарский банк UBS за 3 миллиарда швейцарских франков (3,24 миллиарда долларов).

Это в два с половиной раза меньше рыночной стоимости Credit Suisse на закрытии торгов в пятницу 17 марта и в десять раз меньше, чем рынок оценивал его же в начале года. Акционеры Credit Suisse несут многомиллиардные потери. Например, держатель крупнейшего пакета – саудовский Saudi National Bank всего полгода назад купил 9,9 процента банка за 1,5 миллиарда долларов, а сейчас этот же пакет оценен всего в 215 миллионов.

Пострадали и кредиторы. При одобрении поглощения швейцарский финансовый регулятор Finma распорядился списать до нуля размещенные Credit Suisse дополнительные облигации первого уровня AT1 (они относились к рискованному классу банковского долга) на сумму в 17 миллиардов долларов.

И все-таки эта "плохая" для всех сделка – лучше банкротства второго по величине банка страны, специализирующегося на банковском бизнесе. На конец 2022 года на балансе Credit Suisse были активы на 600 миллиардов долларов. Начни банк их распродавать, чтобы расплатиться с вкладчиками, мировые финансовые рынки накрыло бы еще более мощным штормом, чем тот, что последовал за банкротством Lehman Brothers в 2008 году.

На первое время этих денег должно хватить, чтобы расплатиться с поддавшимися панике клиентами

А именно к этому все и шло. С начала года клиенты Credit Suisse вывели из банка больше 100 миллиардов долларов, а на минувшей неделе "бегство вкладчиков" стоило банку 10 миллиардов в день. На тот случай, если оно продолжится, UBS выторговал у Швейцарского национального банка 100 миллиардов франков (108 миллиардов долларов) дополнительной ликвидности. По крайней мере на первое время этих денег должно хватить, чтобы расплатиться с поддавшимися панике клиентами. А если этих денег все-таки не хватит, обещаны еще 100 миллиардов.

И это не все. Швейцарскому национальному банку не придется гасить пожар в гордом одиночестве. Кроме него в ликвидации финансового кризиса принимают участие пять других крупнейших Центробанков мира – американский Федеральный резерв, Европейский ЦБ, Банк Англии, Банк Японии и Банк Канады. Они будут как минимум до конца апреля ежедневно проводить аукционы по предоставлению долларов.

Главная задача – локализовать кризисную ситуацию

Поглощение Credit Suisse стало вторым с начала марта потрясением для мировых финансов. Ровно неделю назад стало известно о банкротстве американского Silicon Valley Bank. Несмотря на разный для этих финансовых институтов исход, действия регуляторов в обоих случаях строятся на одном и том же подходе. Главная задача – локализовать кризисную ситуацию и не дать ей перерасти в глобальную катастрофу.

При этом никто не ставит своей целью полностью компенсировать потери акционерам и кредиторам. Важно лишь, чтобы убытки не приводили к вынужденным распродажам активов по любой цене. Пока эта тактика выглядит достаточно успешной. Цены на все рисковые активы – от акций технологических компаний до товарных контрактов (исключение составляет только золото) – снижаются, но о биржевом крахе говорить пока не приходится.

Принципиально, чтобы "пузыри" сдувались именно плавно, а не лопались

Финансовые "пузыри", надувшиеся за полтора десятилетия политики нулевых ставок и "количественного смягчения", пришла пора сдувать. Излишки денег выплеснулись в потребительский сектор и спровоцировали разгон инфляции. При этом принципиально, чтобы "пузыри" сдувались именно плавно, а не лопались, нанося непоправимый ущерб всему на свете – от завязанных на фондовые рынки пенсионных планов до предприятий реального сектора, рискующих потерять деньги в лопающихся банках.

Обеспечение такого рода "мягкой посадки" требует хирургической точности, и цена ошибки крайне высока. Но наученные горьким опытом банкротства Lehman Brothers, центральные банки развитых стран предпочтут допечатать сотню-другую миллиардов, чтобы потом не пришлось решать проблемы, которые исчисляются триллионами, а то и десятками триллионов.

Альтернативой будет окончательная потеря контроля над инфляцией

В практическом смысле это будет означать, что "сдувание пузырей" займет довольно много времени, причем в течение этого времени будут наблюдаться и всплески инфляции, и биржевые распродажи, которые придется гасить, чтобы не допустить паники. Подобного рода контролируемая нестабильность слабо сочетается с устойчивым экономическим ростом, особенно в странах, где финансовый сектор занимает значительную долю в экономике. Однако альтернативой будет окончательная потеря контроля над инфляцией, которая может обзавестись приставкой "гипер".