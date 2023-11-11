Подбросившего наркотики журналисту полицейского освободили досрочно

Суд досрочно освободил полицейского Дениса Коновалова, подбросившего наркотики московскому журналисту Ивану Голунову в 2019 году.
Голунов против освобождения Коновалова не возражал. "Я не простил. Это невозможно простить. И даже само слово "прощение" кажется странным в данной ситуации. А сам Коновалов признал вину, рассказал почти всё, что знал, принёс извинения, и у него прошёл почти весь срок", – цитирует позицию Голунова издание Astra.
В мае 2021 года Коновалова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в подбросе наркотиков журналисту. Он единственный их пятерых обвиняемых признал вину и дал показания на коллег. Ещё троим полицейским – Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Роману Феофанову – дали по восемь лет колонии, их начальнику Игорю Ляховцу – 12 лет.
В 2022 году каждому сократили срок на полгода. В июне 2023 года Коновалову, Уметбаеву и Сергалиеву наказание заменили на принудительные работы.
- Корреспондента издания "Медуза" Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Полицейские утверждали, что обнаружили вещества в его рюкзаке и в его квартире.
- Голунов сразу заявил о своей невиновности и о том, что запрещённые вещества ему подбросили. В его поддержку развернулась широкая общественная кампания. В итоге дело прекратили, обвинения с журналиста были сняты. Дело против полицейских возбудили только в январе 2020 года.
- Голунов неоднократно заявлял, что у его преследования был высокопоставленный заказчик, однако следствие это не установило.
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