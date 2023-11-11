Подбросившего наркотики журналисту полицейского освободили досрочно

Суд досрочно освободил полицейского Дениса Коновалова, подбросившего наркотики московскому журналисту Ивану Голунову в 2019 году.

Голунов против освобождения Коновалова не возражал. "Я не простил. Это невозможно простить. И даже само слово "прощение" кажется странным в данной ситуации. А сам Коновалов признал вину, рассказал почти всё, что знал, принёс извинения, и у него прошёл почти весь срок", – цитирует позицию Голунова издание Astra.

В мае 2021 года Коновалова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в подбросе наркотиков журналисту. Он единственный их пятерых обвиняемых признал вину и дал показания на коллег. Ещё троим полицейским – Максиму Уметбаеву, Акбару Сергалиеву и Роману Феофанову – дали по восемь лет колонии, их начальнику Игорю Ляховцу – 12 лет.

В 2022 году каждому сократили срок на полгода. В июне 2023 года Коновалову, Уметбаеву и Сергалиеву наказание заменили на принудительные работы.