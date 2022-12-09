Мосгорсуд взыскал 1,5 млн рублей в пользу журналиста Ивана Голунова

Мосгорсуд удовлетворил иск журналиста Ивана Голунова к МВД и взыскал в его пользу 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

В 2019 году Голунов, работавший тогда специальным корреспондентом издания "Медуза", был задержан по обвинению в хранении и покушении на сбыт наркотиков, которые якобы были обнаружены в его квартире в Москве. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили; впоследствии это подтвердилось. После широкой общественной кампании в его поддержку обвинения с журналиста были сняты и он был выпущен из-под ареста. Голунов считает, что дело против него было заказным и являло собой месть за его журналистские расследования о коррупции, однако заказчик найден не был.

Иван Голунов подал в суд иск о превышении полицейскими должностных полномочий с применением насилия. Сотрудники МВД по Западному округу Москвы были уволены из полиции. В мае 2021 года Мосгорсуд вынес пятерым бывшим полицейским, участвовавших в задержании Голунова, приговоры - от пяти до 12 лет лишения свободы, кроме того каждый должен был выплатить пострадавшему по 1 млн рублей. В марте 2022 года суд несколько сократил им тюремные сроки.