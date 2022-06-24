Подчёркнутый нейтралитет. Андрей Мальгин – о союзниках

Путинская широкомасштабная война против Украины поставила традиционных союзников Кремля в сложное положение. Во-первых, события застали их врасплох, то есть с ними не посоветовались. Даже руководство Белоруссии, с территории которой в Украину вошли элитные российские подразделения, целью которых было взять Киев и сместить правительство, оказалось шокированным. Александр Лукашенко этого прямо не говорил, однако его первые реакции не оставляют сомнений. Во-вторых, наблюдать, как Россия со свистом летит в санкционную пропасть, – зрелище чрезвычайно увлекательное для всех её вассалов, но желающих составить Путину компанию и прыгнуть туда же с криком "Да пропади оно все пропадом!" – не нашлось. Если уж Лукашенко, за прошедшие месяцы не отправивший на украинскую войну ни одного солдата и ни одного танка, а лишь предоставивший плацдарм для агрессии, попал под раздачу, что уж говорить о государствах, которые приняли бы участие в военных действиях непосредственно!



За эти месяцы состоялось несколько заседаний ОДКБ на разном уровне, в том числе и на высшем, и Путину, конечно, хотелось бы получить от союзников если не согласие на прямое участие, то хотя бы одобрение "специальной операции". Но нет. Сидели и молчали. А ведь как хорошо было при Советах! По первому же призыву ЦК КПСС в 1968 году в Чехословакию вошли силы Организации Варшавского договора, то есть тогда с формальной точки зрения это было как бы не советское вторжение, а наведение порядка внутри одной из стран ОВД силами других ее стран, причем (что, конечно же, было враньем) "по просьбе членов Президиума ЦК КПЧ и членов правительства Чехословакии". Только Румыния сумела как-то отвертеться.



Любитель косплеить советские конструкты, Путин и в данном случае хотел бы повторить нечто подобное в "заблудшей" Украине. Это и с практически-военной стороны было бы неплохо, и помогло бы размазать ответственность в глазах мирового сообщества. Мол, коллективное решение, ничего не поделать. Но – увы. Хотя в сводках военных действий, исходящих из российского Генштаба и транслируемых в официальных СМИ, то и дело встречается сладкая формулировка "союзные войска". Союзные войска продвинулись туда, союзные войска продвинулись сюда, союзные войска освободили такое-то село… "Освободили" на нормальный язык переводится "захватили", а "союзные" – это три армии: армия "ДНР", армия "ЛНР" и вооруженные силы Российской Федерации.

У чеченцев и украинцев общий враг. И это не Бандера

Однако вызывающий нейтралитет ближайших союзников по ОДКБ должен был быть в конце концов как-то разъяснен. За всех это сделал прямо в присутствии Путина глава Казахстана Косым-Жомарт Токаев. Он не только отказался признать независимость "ДНР-ЛНР" ("освобождение" которых было объявлено главной целью спецоперации), но и, отвечая на конкретный вопрос, заявил, что Казахстан не намерен нарушать западные санкции, введенные против России в связи с этой войной. Более того, он заявил, что не намерен признавать не только "ДНР-ЛНР," но также и Южную Осетию с Абхазией.

Представляю, что ощущал в этот момент Путин, которому это говорилось прямо в лицо на сцене перед многочисленной аудиторией! Как бы то ни было, на следующий же день мы прочитали сообщения о том, что Россия вводит ограничения на экспорт казахстанской нефти (которую, кстати, решено переименовать, чтобы ее не путали с попавшим под санкции российским сортом Urals). А ещё через день в казахских СМИ появились предположения, что, в русле европейских санкций, Казахстан вот-вот перестанет пропускать через свою территорию российский уголь. Многие стали задаваться вопросом: а зачем вообще теперь нужен ОДКБ? Армении в критическую минуту эта организация не помогла. От российского реваншизма в Украине отстранилась. Даже помощь, оказанную Казахстану в ходе недавних беспорядков и фактически переворота, сам же Касым- Жомарт Токаев на том же форуме в Петербурге низвёл едва ли не до нуля: мол, и без вас бы справились.



Несдержанный на язык Рамзан Кадыров отреагировал в свойственной ему манере: записал видеообращение к руководителям стран – членов ОДКБ: "ОДКБшники, вы почему молчите?.. Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры". Но хочется напомнить г-ну Кадырову, что чеченский народ в полном составе с помощью войск НКВД был отправлен в феврале-марте 1944 года в ссылку. Каждый пятый чеченец во время этой операции погиб. Подчеркну: погиб не в борьбе со Степаном Бандерой, который сам в это время был узником гитлеровского лагеря Заксенхаузен (причем в Освенциме были замучены два брата Бандеры, а отец Бандеры, священник, был расстрелян НКВД). О какой совместной борьбе с Бандерой говорит Кадыров, если первым чеченцам разрешили вернуться из Казахстана только в 1957 году? В этой первой волне вернулся и шестилетний Ахмат Кадыров, родившийся в Караганде, – папа нашего персонажа. Ну это так, к слову.

Главное же другое. Чеченские города в 1994-м и 1999-м и украинские города в 2022-м бомбили и бомбят, превращая в руины, одни и те же люди. Насиловали чеченок в Урус-Мартане и украинок в Буче одни и те же люди. У чеченцев и украинцев общий враг. И это не Бандера. А у казахов и русских? У армян и русских? У киргизов и русских? Можно ли убедить жителей ныне самостоятельных государств, не желающих втягиваться в чужие войны, что выдуманные российской пропагандой "бандеровцы", "нацики" и "украинские фашисты" – это и их враги? Да вряд ли. Если уж чего в бывших советских республиках и опасаются на фоне разворачивающихся в Украине кровавых событий, так это прихода российской армии к ним самим. Никто не хочет быть "освобождённым". И никто не хочет играть роль "осаждённой крепости", которую Путин навязал России, обвинив в русофобии весь цивилизованный мир.



Трудно судить, насколько Путин отдает себе отчет в происходящем. Но, наверное, он всё-таки надеется, что товарищи по ОДКБ, когда уж совсем запахнет жареным, придут на помощь, подставят плечо, расстанутся со своим подчёркнутым нейтралитетом. Я тоже думаю, что рано или поздно расстаться с нейтралитетом и встать на сторону добра придется всем. И встать на сторону добра – значит встать против путинской России.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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