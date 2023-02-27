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Поддерживавший Путина певец Абдразаков не будет петь в Ла Скала

Театр Ла Скала в Милане

Метрополитен-Опера в Нью-Йорке и Ла Скала в Милане отменили выступления российского певца Ильдара Абдразакова, который принимает участие в мероприятиях, организованных российскими властями.

В сезоне 2023-24 вместо россиянина партии в опере "Сила судьбы" Джузеппе Верди в Метрополитен-Опера исполнит американский оперный певец Соломон Ховард. Ильдар Абдразаков заявил в интервью "Российской газете", что прервал отношения с театром после расторжения контрактов с Анной Нетребко и Хиблой Герзмава, поддерживающих Владимира Путина.

Генеральный менеджер Метрополитен-Опера Питер Гелб в интервью агентству Associated Press сказал, что "не мог бы смотреть на себя в зеркало, если бы знал, что сторонники Путина выступают на сцене его театра".

Ранее австрийское издание Opern News написало о близости Абдаразакова к российским властям. Он принимал участие одной из новогодних вечеринок Сергея Шойгу, где исполнил вместе с министром обороны "Подмосковные вечера". В мае прошлого года он заработал около 50 тысяч долларов за 10-минутное выступление на Красной площади, а в начале сентября проводил собственный музыкальный фестиваль, как утверждают расследователи, в том числе на бюджетные деньги. Владимир Путин направил участникам фестиваля личное приветствие. В 2022 году певец также участвовал в нескольких мероприятиях, организованных властями и структурами, близкими к ним.

После выхода расследования миланский оперный театр Ла Скала изменил актерский состав для своей постановки "Сказки Гоффмана". Абдразакова заменит в ней итальянский бас-баритон Лука Писарони. При этом в мае 2023 гола Ильдар Абдразаков все же планирует выступить с Бостонским симфоническим оркестром (BSO), а в июне с Чикагским симфоническим оркестром (CSO).

Активисты Arts Against Aggression потребовали от оркестров последовать примеру Метрополитен-Опера и театра Ла Скала и отменить выступления поддерживающего Путина оперного певца.

  • После начала войны в Украине у одной из наиболее востребованных сопрано в мире, народной артистки России Анны Нетребко возникли сложности с организацией концертов в Европе и США, поскольку ранее она была доверенным лицом президента Путина и поддерживала действия сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
  • 28 февраля, через 4 дня после начала российского вторжения, все отношения с Анной Нетребко разорвал театр Metropolitan Opera. В заявлении театра говорилось, что они не будут восстановлены, пока Россия не прекратит войну и не возместит Украине причинённый ущерб.
  • В ноябре в Вене отменили назначенный на 16 февраля концерт пианиста Дениса Мацуева. Его концерт отменен и в Италии. Мацуев в 2014 году подписался под открытым письмом в поддержку аннексии Крыма. Впоследствии он неоднократно высказывался с одобрением политики Владимира Путина, в том числе в отношении Украины, входил в инициативную группу по выдвижению Путина кандидатом на президентские выборы 2018 года и в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции России.
  • После начала полномасштабной войны в Украине швейцарский Фонд Сергея Рахманинова исключил Мацуева из своего совета.

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