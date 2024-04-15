Подозреваемого в диверсии жителя Режа приговорили к 14 годам

Военный суд приговорил жителя Режа Свердловской области Владлена Меньшикова к 14 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве с иностранной организацией и оправдании терроризма. Об этом сообщают "Вечерние ведомости".

ФСБ задержала Меньшикова в петербургском аэропорту при попытке вылететь в Беларусь в сентябре 2022 года. Его арестовали по обвинению в диверсии. По данным следствия, 29-летний Меньшиков установил на железнодорожном перегоне перемычки, которые могли бы привести к сходу с рельсов составов с военной техникой.

Позже Меньшикову предъявили обвинение ещё по двум статьям: об оправдании терроризма и о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной организацией (следствие считает, что Меньшиков получал задания от Легиона "Свобода России", воюющего на стороне Украины). Когда дело поступило в суд, обвинение в диверсии из него пропало.

Признал ли Меньшиков вину, не сообщается, но правозащитница Дарья Беляева писала, что в ходе заседания суда адвокат заявил "о пытках, угрозах со стороны ФСБ с целью заставить Меньшикова сознаться в том, чего он не совершал".

Согласно приговору, четыре года Меньшиков проведёт в тюрьме, оставшиеся десять – в колонии строгого режима.