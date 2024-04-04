Суд в Петербурге арестовал публициста Александра Скобова до 1 июня

Калининский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО до 1 июня публициста, бывшего советского политзаключённого Александра Скобова, сообщает в четверг "Медиазона". Заседание было закрытым.

Скобова обвиняют в оправдании терроризма из-за поста о подрыве Крымского моста. Его задержали поздним вечером 2 апреля дома у правозащитника Юлия Рыбакова.

Как пишет "Медиазона", оказавшись в "стеклянном аквариуме" в зале суда, Александр Скобов сразу выкрикнул: "Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, и единственная причина участия в этом суде - плюнуть в лицо суду".

Адвокат Вероника Карагодина настаивала на том, чтобы суд избрал Скобову меру пресечения, не связанную с арестом. Она просила приобщить медицинские документы, подтверждающие, что у её подзащитного диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома. Защитница также отмечала, что на иждивении Скобова находится 90-летняя мать.

Ранее сообщалось, что постановление о возбуждении уголовного дела против участника оппозиционного Форума свободной России Александра Скобова было выдано отделением Следственного комитета по Калининскому району Петербурга. Какой именно текст лег в основу дела - неизвестно.

Александру Скобову 66 лет. В марте этого года Минюст внёс его в список "иностранных агентов". Скобов поддерживает Украину в войне с Россией. 31 марта в интервью сайту Север.Реалии он заявил, что призывает помогать российским добровольческим батальонам, воюющим на стороне Украины. Российские власти объявили легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" террористическими организациями.