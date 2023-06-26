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Адвокат Анатолия Березикова Ирина Гак покинула Россию

Ирина Гак

Адвокат Ирина Гак, представлявшая интересы погибшего в спецприёмнике активиста Анатолия Березикова, уехала из России. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". 22 июня у неё и у общественной защитницы Татьяны Спорышевой, также связанной с делом Березикова, прошли обыски. Где сейчас находится Гак, не уточняется.

Подзащитный Ирины Гак, активист Анатолий Березиков, был найден мёртвым в ростовском спецприёмнике 14 июня. Он был задержан полицией 10 мая за расклеивание антивоенных листовок. Руководство спецприёмника заявило, что Березиков покончил с собой. Его защитники рассказывали, что Березиков не собирался совершать самоубийства, но жаловался на жестокие избиения со стороны сотрудников приёмника, а Ирина Гак утверждала, что видела на его теле следы пыток электротоком. Адвокаты считают, что он мог быть убит.

21 июня по факту гибели Березикова было возбуждено уголовное дело по статье "доведение до самоубийства".

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