Подростка отправили в психдиспансер после его плана поджечь военкомат

Суд в Тобольске отправил 15-летнего школьника, обвиняемого в планах поджечь военкомат, в психоневрологический диспансер.

Подростку вменяют статью о подготовке к теракту. В ходе расследования в суд поступило заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой юноша нуждается в "специальной медицинской помощи". Школьника отправили в психдиспансер почти на месяц. Его мать обжалует это в суде.

По версии следствия, подросток планировал устроить пожар в местном военкомате. Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошёл в сторону военкомата – по дороге его задержали сотрудники ФСБ.

Суд заключил школьника под стражу, а в конце апреля отправил его под домашний арест. Он продлился менее недели: подросток останется в психдиспансере до официального окончания ареста.