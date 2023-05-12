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Подростка отправили в психдиспансер после его плана поджечь военкомат

Суд в Тобольске отправил 15-летнего школьника, обвиняемого в планах поджечь военкомат, в психоневрологический диспансер.

Подростку вменяют статью о подготовке к теракту. В ходе расследования в суд поступило заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой юноша нуждается в "специальной медицинской помощи". Школьника отправили в психдиспансер почти на месяц. Его мать обжалует это в суде.

По версии следствия, подросток планировал устроить пожар в местном военкомате. Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошёл в сторону военкомата – по дороге его задержали сотрудники ФСБ.

Суд заключил школьника под стражу, а в конце апреля отправил его под домашний арест. Он продлился менее недели: подросток останется в психдиспансере до официального окончания ареста.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

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