Аспиранта арестовали за поджог музея – он ждал поздравлений от ФСБ

Суд в Петербурге арестовал 25-летнего аспиранта Алексея Грибанова за поджог музея. Его обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц.
По версии следствия, 26 апреля Грибанов, выражая "явное неуважение к обществу по мотивам политической вражды", облил фасад музея в Пушкине горючей жидкостью, поджёг его и попытался скрыться.
Аспиранта задержали в километре от места преступления, пишет "Фонтанка". По сведениям издания, на допросе Грибанов рассказал, что поджёг музей после шантажа телефонных мошенников. Они убедили аспиранта, что на него оформлен кредит, а потом – что ему пришла повестка. Мошенники предложили отомстить: поджечь военкомат и автомобиль военкома.
Грибанов отказался это делать, но согласился поджечь музей, расположенный через дорогу от объекта Минобороны. При задержании, пишет "Фонтанка", аспирант прокричал украинское патриотическое приветствие и ждал, что после этих "кодовых слов" его поздравят с успешной миссией в ФСБ.
По подсчётам "Медиазоны", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину произошло уже не менее 17 похожих историй. Жители России поджигают военкоматы и отделения банков, не прячась от камер и полиции, а после задержания рассказывают о телефонных мошенниках, долгах и кредитах.
- После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
- В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.
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