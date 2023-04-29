Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Аспиранта арестовали за поджог музея – он ждал поздравлений от ФСБ

Иллюстративное фото

Суд в Петербурге арестовал 25-летнего аспиранта Алексея Грибанова за поджог музея. Его обвиняют в хулиганстве в составе группы лиц.

По версии следствия, 26 апреля Грибанов, выражая "явное неуважение к обществу по мотивам политической вражды", облил фасад музея в Пушкине горючей жидкостью, поджёг его и попытался скрыться.

Аспиранта задержали в километре от места преступления, пишет "Фонтанка". По сведениям издания, на допросе Грибанов рассказал, что поджёг музей после шантажа телефонных мошенников. Они убедили аспиранта, что на него оформлен кредит, а потом – что ему пришла повестка. Мошенники предложили отомстить: поджечь военкомат и автомобиль военкома.

Грибанов отказался это делать, но согласился поджечь музей, расположенный через дорогу от объекта Минобороны. При задержании, пишет "Фонтанка", аспирант прокричал украинское патриотическое приветствие и ждал, что после этих "кодовых слов" его поздравят с успешной миссией в ФСБ.

По подсчётам "Медиазоны", с начала полномасштабного российского вторжения в Украину произошло уже не менее 17 похожих историй. Жители России поджигают военкоматы и отделения банков, не прячась от камер и полиции, а после задержания рассказывают о телефонных мошенниках, долгах и кредитах.

  • После российского вторжения в Украину по всей России стали поджигать военкоматы, отделы полиции, здания городских администраций и приёмные "Единой России". После объявления мобилизации число таких атак многократно возросло. На данный момент известно о почти сотне попыток поджогов.
  • В результате поджогов никто не погиб и не пострадал. Сначала дела рассматривали по уголовным статьям о повреждении чужого имущества и о хулиганстве. Первый приговор, в котором поджог военкомата квалифицирован как теракт, вынесли в конце января 2023 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG