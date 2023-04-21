Пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат, внесли в список террористов

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов 61-летнюю Надежду Корнилову из города Усинска в Республике Коми. Её обвиняют в попытке поджога военкомата. Российские власти расценивают это как покушение на теракт.

Фамилия Корниловой появилась в реестре террористов в пятницу. Внесение человека в этот реестр влечёт за собой блокировку банковских счетов.

Надежда Корнилова была задержана 11 апреля. По версии следствия, она изготовила два "коктейля Молотова" и пришла с ними к зданию военкомата в Усинске. Одну бутылку она бросила во входную дверь военкомата, но возгорания не произошло. После этого Корнилову задержал охранник. Суд поместил её в СИЗО на два месяца.

Как сообщает издание "7х7", в России известно минимум четыре случая, когда в поджоге военкомата обвинили пожилых людей. В Московской области полицейские задержали женщин 70 и 76 лет. В Свердловской области пенсионерка дважды пыталась совершить поджог. Жительница Иркутской области рассказала, что мошенники похитили у нее 1,5 млн руб. и обещали отдать, если она подожжёт военкомат.

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину и связанной с ней мобилизации в разных городах России участились атаки на здания военкоматов и администраций. Известно как минимум о сорока подобных случаях, в нескольких регионах были возбуждены уголовные дела. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться лишением свободы на срок до 15 лет.

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