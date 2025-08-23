Подруга похищенной уроженки Чечни Седы Сулеймановой, Лена Патяева, вышла 23 августа на одиночный пикет в Санкт-Петербурге у моста Ахмата Кадырова. Она держала плакат с надписью: "Хватит сажать меня, посадите убийц Седы Сулеймановой".

По данным кризисной группы СК SOS, Патяева простояла с плакатом четыре часа, после чего её задержали полицейские и доставили в отделение. По последним данным, задержанная ожидает разговора с полицией.

Днем ранее, 22 августа, кризисная группа СК SOS сообщила, что Седа Сулейманова, о которой не было вестей с августа 2023 года, вероятно, убита. По информации источников группы, убийство, возможно, было совершено по приказу депутата Госдумы и соратника Рамзана Кадырова Адама Делимханова.

В 2022 году Сулейманова сбежала от семьи из-за нежелания вступать в брак не по любви и постоянных конфликтов. Она жила и работала в Санкт-Петербурге. В августе 2023 года при участии сотрудников правоохранительных органов из Чечни девушку против её воли вернули домой. После этого связь с Сулеймановой пропала. О том, что девушку могли убить, правозащитники впервые сообщили в феврале 2024 года.

В СК SOS со ссылкой на источники заявляют, что после убийства в ноябре 2023 года Сулейманову похоронили в её родовом селе Алхан-Юрт — "за пределами кладбища, на окраине дороги".





