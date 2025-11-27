Подругу пропавшей Седы Сулеймановой арестовали после пикета на 10 суток

Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 10 суток подругу пропавшей чеченки Седы Сулеймановой Елену Патяеву за одиночный пикет у полиции, сообщает Настоящее время со ссылкой на проект "Слово о защите".

По данным правозащитников, Патяеву признали виновной в повторном административном нарушении установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия.

"Я признаю вину, но хочу уточнить: я не знала, на каком расстоянии от участка могу проводить пикетирование, не нашла такой информации. Что касается обязательных работ – 20 часов я, по разъяснению защитника, ожидала, что со мной свяжутся судебные приставы, но этого так и не произошло", – сказала Патяева в ходе судебных слушаний.

Девушку задержали 25 ноября у 54-го отдела полиции Красносельского района. В августе 2023 года в этот отдел перед похищением доставили Сулейманову. Патяева вышла на пикет с плакатом "Вы отдали ее на смерть. Живите с этим". Она простояла у полиции около 40 минут.

Всего Елена Патяева минимум семь раз стояла в пикетах в Петербурге и в Грозном c требованием выяснить обстоятельства похищения подруги. В январе она выходила на мост Кадырова Петербурге, впоследствии ей назначили 20 часов обязательных работ.

В октябре 2022 года Седа Сулейманова сбежала из дома, опасаясь "убийства чести" после обвинений в "недостаточной религиозности". 23 августа 2023 года сотрудники чеченских силовых структур похитили её из квартиры в Санкт-Петербурге, отвезли в Чечню и передали родственникам, после чего она перестала выходить на связь.

Правозащитники "СК SOS" сообщали, что Сулейманову убили и похоронили в родовом селе Алхан-Юрт за пределами кладбища. По их версии, Сулейманова могла быть жертвой "убийства чести" ради "сохранения чести семьи".

В апреле 2024 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве, но о результатах расследования до сих пор не сообщал.



