Подстрекатели. Ислам Текушев – о причинах погрома в Махачкале

Антиизраильские митинги на Северном Кавказе, вылившиеся в массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту, застали врасплох не только региональные власти, но и федеральный центр. Москва поспешила обвинить в подстрекательстве Украину. Однако версия о том, что Украина, являющаяся союзником Израиля, провоцирует насильственные акции в отношении израильтян в России, не выдерживает никакой критики.

Антиизраильские настроения на Северном Кавказе не следует рассматривать и в контексте исторического антисемитизма. Горские евреи всегда были частью северокавказского общества, а в период гитлеровской оккупации многие дагестанцы с риском для жизни прятали еврейских детей и давали им свои фамилии.

мусульмане на Северном Кавказе простодушно приняли кремлевские многоходовки за сигнал к действию

Махачкалинские погромы, митинги в Карачаево-Черкесии и поджог Еврейского культурного центра в Нальчике — это свидетельства глубокого цивилизационного разрыва между молодым Северным Кавказом и остальной Россией. Целое поколение северокавказских мусульман выпало из постсоветского цивилизационного пространства.

Это также свидетельство патологии общественного сознания, возникшей под влиянием антисемитизма российских СМИ и исламистских социальных медиа, которые забивают головы аудитории Тик-тока готовыми ответами. Их суть в данном случае сводится к примитивному тезису: Запад — это зло, а Израиль — его союзник. Культивация ненависти и привела к тому, что разъяренная толпа захватила аэропорт.

Прием в Кремле представителей радикальной группировки ХАМАС, напавшей на Израиль, не оставляет сомнений в позиции Кремля по ближневосточному конфликту. А озабоченные судьбой палестинцев мусульмане на Северном Кавказе простодушно приняли кремлевские многоходовки за сигнал к действию.

Искусно насаждаемые фобии и проповедь религиозного радикализма легли в основу антиизраильских акций.

Подобные опасные тенденции существуют везде, где обыватели находятся в плену пропаганды ненависти, ведущейся как российскими медиа, так и разного рода радикалами.

Решение Кремля поддержать ХАМАС привело к расколу в российском обществе. А религиозная подоплека конфликта повышает градус напряженности вокруг споров о том, кто прав, а кто виноват. Из-за этого и вспыхнули махачкалинские беспорядки, которые в соцсетях называют "маленькой Хрустальной ночью".

Ислам Текушев – кавказский журналист



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