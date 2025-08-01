Подтверждённые потери России на войне с Украиной достигли 121 507 человек, их личности поимённо установили журналисты "Медиазоны", Русской службы Би-би-си и волонтёры на основе открытых данных.

"Медиазона" оценивает избыточную смертность россиян на основании наследственных дел (подробнее о методологии можно прочитать здесь), согласно этим расчётам, число погибших может составлять около 165 тысяч.

В открытые источники попадают данные не о всех убитых, а уже попавшие сведения могут быть не обработаны волонтёрами и журналистами. Это означает, что реальные потери российской армии на войне могут быть гораздо выше.

Россия и Украине не раскрывают число погибших военных. Аналогичный украинский проект оценивает потери украинской армии в 145800 человек убитыми.