Поэт Александр Дельфинов: "Я сам стал русским зарубежьем"

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Иван Толстой: Сегодняшний собеседник – Александр Смирнов-Гринберг, поэт и перформер, общественный активист, журналист, выступающий под псевдонимом Александр Дельфинов.

Игорь Померанцев: Александр, вы родились в 1971 году в Советском Союзе. Это было государство регламентаций, запретов, цензуры, людей различали: скажем, истеблишмент коммунистический, провластный, КГБ, пролетарии… Но было еще вот какое различие между людьми – советские люди были выездными и невыездными. Причем, примерно один процент были выездными, а 99 процентов – невыездными. В вашей семье разговаривали о загранице, о зарубежье, может быть, были какие-нибудь родственники заграницей? Как в отрочестве, в юности вы воспринимали зарубежье?

Александр Дельфинов: Я думаю, что в самом раннем возрасте, который я могу вспомнить, я воспринимал зарубежье как мир ужасов. Я думаю, что на меня в большой степени влияла программа "Время" и советское телевидение, потому что там все время показывали хронику из других стран, которую мы, дети, собственно, и ждали. Там показывали, как какие-то полицейские бьют дубинками бегущих демонстрантов. И ощущение у меня было такое в детстве, что мы живем в самой лучшей стране мира, боже, как нам повезло! Ну, родись я где-нибудь еще, меня бы смывали водометом полицейские, били бы дубинками, мне было бы нечего есть, в конце концов.

У меня были всегда враги, ненавистники, меня всегда преследовали группы

В то же время мы смотрели американские фильмы в кино, фильмы с Бельмондо французские, боевики. И там, конечно, этот мир совершенно завлекал. Как-то одно сосуществовало с другим, когнитивный диссонанс. Потом надо понимать, что меня в детстве постоянно все преследовали, я подвергался такому буллингу. Выходил во двор - меня гоняли другие дети. У меня были друзья, я не был персоной нон-грата в детской компании, но у меня были всегда враги, ненавистники, меня всегда преследовали группы.

Когда мне исполнилось 16 лет, папа пришел, показал мне книжку, в которой был портрет какого-то седого старика с растрепанными волосами, и сказал (а это было в 1987 году, уже перестройка): "Саша, я должен тебе рассказать, это твой дедушка, его зовут Савелий Соломонович Гринберг, он поэт, он живет в Израиле, в Иерусалиме".

У меня мозг повернулся. У нас в семье об этом не говорили никогда, ни разу нигде я не услышал, что у меня дедушка еврей и живет в Израиле. Они сумели это просто не упомянуть при мне. Однажды у меня возник этот вопрос: мама-то у папы есть, а где же папа у папы? Я спросил, когда я был еще помладше, страшно вдруг испугавшись этой темы: "Папа, а твой папа, он что… того?". А папа сказал: "Как ты можешь так говорить – "того"?! Что это за неуважение – "того"?!". И ушел. И не ответил.

Поэтому, когда заговорили, для меня открылось, что дедушка поэт, да еще и в Израиле. Во-первых, я понял, что ок, тогда нормально, что меня преследуют какие-то дети, я же не совсем русский. Я-то думал, что я русский, в самой лучшей стране мира живу. У меня уже были сомнения, что самая лучшая, я в 1984 году побывал в ГДР. Но моя мама была выездной, ей раз в пару лет разрешали выезжать в ГДР, и в 1977 году она была даже на стажировке в Австрии от университета как преподаватель немецкого языка.

Ей повезло с социальным происхождением, она была из крестьян и батраков, у нее было идеальное, с точки зрения Советского Союза, происхождение. Но она поняла еще в юном возрасте, что происходит, она очень умная женщина, и это для меня оказалось большим плюсом в жизни, потому что она сумела вокруг меня создать такую атмосферу, что я, при всех моих достоинствах и недостатках, видел реальность, она давала мне увидеть реальность, но аккуратно, не подсовывая мне запрещенную литературу, все-таки пряча ее в шкафу, где я ее находил иногда и пытался унести в школу.

У нас в семье есть тайные фигуры умолчания: это дед в Израиле, прадед в сталинских лагерях

У нас в семье есть тайные фигуры умолчания: это дед в Израиле, прадед в сталинских лагерях, какие-то такие вещи. В то же время мама знала польский, чешский, немецкий, вся наша квартира наводнена была немецкими, польскими, чешскими и английскими книгами. К нам приходили ее польские друзья, я узнал историю про гибель Попелюшко.

Игорь Померанцев: Убитого госбезопасностью?

Александр Дельфинов: Была такая операция спецслужб. Это грязная история, я про эту историю узнал потому, что польская знакомая мамы рассказала ее дома. Я считаю себя человеком, который полностью продукт советского времени. Если бы не было революции, мои бы предки не встретились. Евреи, дворяне, крестьяне и батраки не встретились бы, их перемешало этой историей. Они встретились и в результате любовных отношений между представителями разных сословий появился поэт Дельфинов.

Важно то, что я живу в Германии. Я мог бы родиться в Германии, мой папа был офицером, здесь служил под Берлином в радиопрослушке, прослушивал немецких коллег из армии. Но мама уехала рожать меня в Москву, потому что она не хотела в военный госпиталь, ей претили эти военные товарищи. Во мне вот это есть сплетение противоречивое. Я рад, что я достаточно трезво смотрю на реальность и что я смог выйти из этого морока пропагандистского, в котором мы все росли, хотя бы в какой-то степени.

Игорь Померанцев: Поэт Дельфинов в Москве знал слово "тамиздат", понимал ли, что тамиздат это все-таки продукт не просто зарубежья, а русского зарубежья?

Александр Дельфинов: Конечно, я знал, что такое самиздат и тамиздат. Меня очень привлекали какие-то ксерокопии, старинные книги, книги дореволюционные, я находил у дедушки что-то. Я знал, что есть русское зарубежье, меня это дико интересовало. И я же был совсем юным человеком, когда стало все возвращаться к нам, когда здесь стали издавать то, что все эти годы издавалось на Западе, - Набоков, Борис Поплавский.

Юрий Одарченко - такая странная параллель к обэриутам, из другой реальности

Я не зря упомянул Бориса Поплавского, для меня это важнейшая фигура, его стихи для меня живут сейчас. Или Юрий Одарченко. Это такая странная параллель к обэриутам, из другой реальности, но видно, что у них в чем-то одинаковые корни. Одарченко я узнал недавно, а Поплавского я узнал давно, сейчас что-то узнаю. Я сам стал русским зарубежьем, и в каком-то смысле в меня это все влилось со всех сторон. Это трагедия раскола культуры, которая создавалась на русском языке. Потому что очень важно понимать, что культура на русском языке - не российская. Одна из лучших поэтических групп, которые пишут по-русски в Риге, – "Орбита". Я считаю себя берлинским в большой степени, часть моей идентичности – еврейская, отчасти – израильская, часть моей идентичности связана с Москвой, с Россией, часть связана с Германией. Я воспринимаю себя безродным космополитом, но русскоязычным.

Игорь Померанцев: Вам было примерно тридцать лет, когда вы радикально сменили место и страну жительства, вы покинули родину и переехали в Германию. Какие были первые ваши впечатления, ощущения, чем встретило вас это немецкое зарубежье?

Александр Дельфинов: Я в Германии первый раз был в 1984 году, поэтому, когда меня спрашивают, сколько лет я живу в Берлине, я говорю, что отдыхаю здесь с 1984 года. Мое начало Берлина – тогда. Тогда я смотрел через стену на Западный Берлин и у меня от этого ехала крыша. Я понимал, что вот за стеной мир, где я не буду никогда. И вот я теперь в этом мире. Но то воспоминание никуда не делось, оно по-прежнему ощущается как сейчас, что есть разделение миров. Я всегда в Берлине, когда иду, еду на трамвае, на автобусе, я всегда знаю, когда я перехожу с востока на запад, я всегда знаю, где граница. Это чувство есть у многих людей, кто здесь жил тогда, и этого чувства нет у тех, кто приехал сюда потом, кто родился потом.

Когда я сюда приехал в 2001 году, я думал, что я еду на полгода на стажировку по наркополитике - я работал в контактно-консультационном центре для потребителей наркотиков MisFit и параллельно работал в федеральной сети по наркополитике при партии зеленых. И в начале 2002 года в Российской Федерации то ли был принят, то ли вступил в силу закон, поправки к законодательству, где была введена административная ответственность за пропаганду наркотиков. Сформулировано это было так, что вся моя работа попадала под это, потому что то, чем я занимался, это было просветительство в области наркополитики.

Я вдруг понял, что это точка

Рассказывал об истории наркополитики, конечно, стоя на правозащитной платформе, исходя из гуманных убеждений, по сути, либеральных убеждений. И когда это случилось, я вдруг понял, что это точка, потому что под это административное наказание за пропаганду наркотиков попадает все, что угодно, значит, будет уголовная и, значит, все закончилось. И я понял, что я больше туда не поеду, я останусь тут. Я уже хорошо знал Германию, язык, немецкую культуру с детства, поэтому Германия меня в 2001 году встретила так же, как в 1994, 1997, так же, как уже после объединения, - это была та же страна, которую я уже хорошо знал. И продолжаю узнавать, изучать и любить не меньше, чем тогда, я уже ее и люблю, и ненавижу так же, как и любой человек, живущий в своей стране, это моя вторая родина, несмотря на то, что у меня нет гражданства Германии пока.

Игорь Померанцев: Вы часто участвуете в конкурсах, в битвах в жанре poetry slam, в жанре перформеров, поэтов, которые выступают со сцены. Это международные конкурсы. Кем вы себя чувствуете? Для вас это зарубежье?

Александр Дельфинов: Мы понимаем друг друга, мы чувствуем друг друга. У меня какой-то опыт советских психиатрических детских больниц. Да, это жестко. Но поэтка из Южного Судана, которая в детстве переехала в США и победила в 2015 году на слэме в США, рассказывала в своем стихотворении о том, как пули пробивали стены ее дома, мама укрывала ее и двух ее сестер, лежала на них сверху и говорила им: "Все будет хорошо". Надо мной не летали пули, в Украине сейчас летают пули, но я могу понять, что это значит благодаря этому.

Игорь Померанцев: Александр, сейчас у нас 2023 год. Россия не кажется вам теперь зарубежьем?

Даже еще в советское время я себя чувствовал там чужим

Александр Дельфинов: Если честно, даже еще в советское время я себя чувствовал там чужим. Это парадоксально, но я чувствовал, что я внутри укоренен в русском языке, и я чувствовал, что есть часть истории, часть традиции, которая мне близка. Это связано с моими родственниками, с моим прадедом, который был в лагерях, Арсением Альвингом. Я никогда не мог себя соотнести с этим государством. Я еще в конце 1980 годов, путешествуя по Советскому Союзу, понял, что к москвичам неприязненное отношение у многих, и я понял, почему. В конце 1980-х я стал говорить Московия, Московское государство, я тогда еще эту тему для себя открыл, что есть некоторые захваченные Московией земли. Это с тех пор много раз пересматривалось, раскрывалось. Я чувствовал себя чужим там.

Когда я оказался чужим в Германии, все встало на свое место. Чужим в Германии быть нормально, я же здесь чужой, ненормально быть чужим у себя дома. Сейчас я не могу вернуться туда, я нарушил много законов с момента начала так называемого "полномасштабного вторжения России в Украину", не говоря о том, что я спонсирую ВСУ, я фейки возводил на российскую армию в стихах, сотрудничал с несколькими иностранными агентами, мой фейс опубликован на сайте "нежелательные организации". То есть, я уже достаточно нагрешил. Но я еще недостаточно нагрешил, чтобы меня внесли в списки иностранных агентов или как-то официально назвали врагом, еще я маленький для этого.

Игорь Померанцев: Но вы обещаете, что вы поработаете?

Александр Дельфинов: Я поработаю над этим, надену черный галстук с черепами. Я бы очень хотел жить в прекрасной параллельной России, в параллельном мире, где прекрасная Россия, в которой не вкатывают людей катком в асфальт, в которой искусство расцветает, в которой великолепная Москва, но это не столица, конечно, столица какой-то другой город. В эту параллельную Россию я хотел бы переехать.

Но, может быть, еще больше бы я хотел переехать в Западный Берлин 1977 года, где жил Дэвид Боуи и какие-то замечательные музыканты, и просто походить с ними по одним улицам. Может быть, я бы даже эмигрировал. У меня есть стихотворение "Эмигрирую в 1970-е". Может быть, я чувствую себя на Земле не очень хорошо, мне трудно сказать, но я точно знаю, что все люди честные, открытые, живущие сердцем, а не пропагандистскими ограничениями сознания и говорящие по-русски, вряд ли могут себя идентифицировать с этим государством.

Сейчас я говорю, что я уже не понимаю, что такое эта страна

Я раньше говорил, что я проклинаю государство, но воспеваю страну, а сейчас я говорю, что я уже не понимаю, что такое эта страна. Якутия ведь другая страна, Хакассия это ведь другая страна, Дагестан это ведь другая страна. А какая же страна та, моя страна? Московия? Я чувствую свою отвесность за все эти дела, которые творит это государство. Я хочу этого не чувствовать, мне это неприятно, но никуда не деться. И что с этим делать, не очень понятно. Мне бы хотелось стать каким-то таким человеком, который живет на острове в Карибском бассейне, спокойно выходит утром, курит косяк, играет на гитаре прекрасную песню и идет спать, потому что ему не надо работать. Но, к сожалению, этот персонаж - лишь персонаж моего стихотворения.

Игорь Померанцев: Вы вспомнили о вашем деде, поэте Савелии Гринберге. Вы сказали, что он в 1973 году эмигрировал в Израиль и вы узнали о нем уже в отрочестве. Я думаю, что вы бывали в Израиле. Ваше отношение к Израилю - это отношение к зарубежью или все-таки к чему-то близкому?

Александр Дельфинов: Понятное дело, что я, как советский подросток, советская тема – "израильская военщина" - известна всему свету, я это тоже помню. Потом я приехал в Израиль, уже зная, что там живет мой дед. Я с ним встретился, через него, потому что он переводил израильскую поэзию авангардистскую 70-х-80-х, я знаю таких великих людей, как Давид Авидан, и некоторых других поэтов, и открыл эту мощнейшую культуру, которую бы я иначе не узнал.

У меня к Израилю такой двойственное чувство. С одной стороны, я не чувствую себя там своим хотя бы потому, что по галахическим правилам я не являюсь евреем. А с другой стороны, когда я первый раз был в Израиле в 1998 году, я встречался с дедом, а второй раз - после большой паузы, в 2015. И когда я вышел в 2015 в аэропорту, на меня настолько нахлынули чувства, что я коснулся асфальта у самолета, чтобы просто почувствовать, что я на земле предков. Как это ни удивительно, у меня есть родственники, которые родились и выросли там, некоторое из них с трудом говорят по-русски, потому что они туда из Крыма уехали в 1920-е годы.

У меня был такой эпизод, очень странный, когда я пришел в семью, это был Рош ха-Шана, Новый год, совпавший с моим днем рождения. В этом был странный мистический смысл, я как будто заново рождался в Новый год. Я пришел в гости к своим израильским родственникам, которых никогда не видел, я вошел в огромную квартиру, там сидит тридцать евреев и половина из них это мои родственники. Опа! Как же я могу относиться к этой стране, к этому месту как к чему-то чужому?

Поэтому для меня существуют пять стран, которые, в силу истории моей жизни, для меня имеют значение особое. Это Россия, где я родился, Латвия, где я проводил детство, Германия, с которой я связан и где я должен был родиться и не родился, это Израиль и это Украина, откуда родом мой дед и куда я ездил все 90-е годы. Почему-то у меня возникла очень большая, мощная дружеская сеть с украинскими людьми, как ни с какой другой страной.

Игорь Померанцев: Зарубежье - это понятие географическое, политическое, психологическое, но в литературе это образ. В ваших стихах есть этот образ?

Александр Дельфинов: Наверное, есть в моих стихах это, трудно сказать: в моих стихах образ зарубежья выглядит так-то и так-то. Наверное, надо смотреть, как это выглядит в разных текстах.

А вот я вспомнил образ зарубежья. В 1984 году я приехал в Восточный Берлин с мамой, к ее друзьям. Так получилось, что мама была связана дружбой с немецкой семьей, половина которой жила в ГДР, а половина - в Западной Германии. Как это получилось - выходит за рамки нашей беседы, но в 1984 году летом я оказался в доме, где окна и балкон выходили над стеной, на Западный Берлин. И вдалеке мы видели самую восточную часть района Нойкельн. Прямо внизу под окнами проходила улица, вдоль улицы шла стена, за этой стеной были какие-то кусты, а вдалеке были дома. Это были панельки, многоэтажки, но они отличались от советских потому, что были разного размера, несимметричные, у них были разноцветные балкончики. Было похоже на какое- то Строгино, но одновременно это выглядело совершенно по-другому. И я помню, что я нашел у этих маминых друзей в квартире театральный бинокль маленький, выходил на балкон летом, вставал и в бинокль смотрел бесконечно на эти высотки в Западном Берлине, куда я не могу попасть и, как мне тогда было ясно, в 13 лет, куда попасть вообще было нельзя. Это вот рядом, прямо здесь, за стеной, через дорогу – невозможно.

Для меня зарубежье это в каком-то смысле образ недоступного, лучшего мира

И я вижу - там маленькие человечки ездят, ходят. Это напоминало рассказ, забыл автора, про маленьких человечков, где мальчик разломал модель корабля, чтобы маленьких человечков достать. У Бориса Житкова, мне кажется. И эти человечки, которых я видел в бинокль, мне казались такими же маленькими человечками, которые могут жить где-то в наших часах или игрушечном поезде. Машины ездят… Я смотрел на этот недоступный мир - и туда хочется попасть, а туда попасть нельзя.

И я понимаю уже как взрослый человек, что благодаря изучению фольклора и всей этой части культуры, что я смотрел на этот мир отчасти как на мир мертвых, как будто бы мир мертв, через порог, через стену. а какой недоступный мир у нас? Это мир, где живут наши предки.

И для меня зарубежье - это в каком-то смысле образ недоступного, лучшего мира. Через несколько лет я попал к этим домам, когда Германия объединилась, я пошел туда специально, это оказался ужасный район, там воняло мусором, там облупленные дома, но для меня это самый лучший район из детского воспоминания и, одновременно, это стремление, куда ты хочешь попасть, и это одновременно смерть. И я попал в Германию, но я как бы умер для России.

Игорь Померанцев: Александр, ваше имя – Дельфинов. Вы, по-видимому, бываете в краю дельфинов. В каком мире они живут? Что это за дельфинье зарубежье?

Александр Дельфинов: В юные годы мой товарищ, художник Аркадий Насонов, назвал меня "дельфином". Это мгновенно приклеилось, это было в конце 80-х. И, вдруг, меня так стали называть все, и это прозвище мне тоже пришлось по душе. На вопрос, почему он так меня назвал, много лет спустя он сказал: "Ты в профиль, когда улыбаешься, похож на дельфина". Я с этим не буду спорить, он - художник, он так увидел.

Но дельфин стал моим тотемом, это сопровождает меня всю жизнь, мне даже больше нравится, когда меня Дельфином зовут, чем Сашей. Есть в России довольно популярный музыкант - Дельфин. Когда меня назвали Дельфином, он еще не был известен, но в какой-то момент он стал очень известен, нас стали путать и я превратился в Дельфинова.

Тогда меня заинтересовало, есть ли такая фамилия. Оказалось, что встречаются такие фамилии. Насколько я помню, эта фамилия происходит из тех времен, когда в Российской империи насильно крестили евреев или принуждали к крещению и вступлению в армию. И евреям, которые крестились и уже становились православными, им давали новые фамилии и вот одной из таких искусственных фамилия была Дельфинов. Я понял, что в этом есть какой-то тоже смысл, что этот псевдоним имеет еще и какой смысл расширительный, помимо моей личной истории. Но была конкретная встреча с дельфином у меня, которая легитимировала смену прозвища на псевдоним. Я думал: может, мне вообще отказаться от этого прозвища, может, я какую-то человеческую фамилию возьму? И вот об этом я могу прочитать стихотворение, оно написано было несколько лет назад в 2015 или 2016 году.

Дельфин

Вижу духов, слышу голоса,

Но как-то попривык,

А тут русалки стали звать,

Иду через реку — а они манят:

«Иди, Саша, к нам,

Станешь медленным подводным

Существом!

Ом! Оммм!»

В мае 2000 года

Я проснулся на грани рассвета,

Вылез из спальника

На каменистом пляже под Дивноморским,

И подошёл к Чёрному морю,

Было холодно,

И я обнимал сам себя,

Стоя в одних трусах,

Как вдруг прямо передо мной

Выпрыгнул дельфин,

Казалось, до него рукой подать!

(На самом деле он выпрыгивал

И нырял довольно далеко от берега,

Но казалось — рукой подать!)

Я вошёл в ледяную воду почти по шею —

Это было самое начало мая —

Дельфин прыгал и нырял,

И я что-то чувствовал,

Я слышал ответы на незаданные вопросы,

Боль ослабла.

Вдруг он исчез,

Просто нырнул и не выпрыгнул.

Я вышел на берег,

Дрожа, кожа в пупырышках,

Вернулся назад

И залез в спальник,

Прижавшись к тёплому

Человеческому телу.

Дельфином меня прозвали

Гораздо раньше,

Но после той встречи

Я стал — Дельфинов.

Часто шутят:

«Дельфинов, где твоя русалка?»

Так я скажу —

Иду через реку — а они манят:

«Иди, Саша, к нам,

Боль исчезнет,

Будешь тёмно-зелёным,

Прекрасным и мудрым!»

Эта река проглотила немало камней,

Стиральных машин, монеток,

Велосипедов, людей и животных.

Прыгает и ныряет дельфин

Довольно далеко от берега,

А кажется —

Рукою подать.

Игорь Померанцев: Александр, счастливого плавания!