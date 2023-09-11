Поезд главы Северной Кореи Ким Чен Ына, предположительно, отправился в сторону российской границы, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой представителя правительства Южной Кореи. В Сеуле об этом узнала разведка. Ранее сообщалось, что Ким встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Путин тем временем прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Это ближайший крупный город России у границы с КНДР. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча с Кимом на форуме не запланирована. Он не стал комментировать РБК, будут ли они встречаться отдельно.

Южнокорейский телеканал YTN и российское издание РБК со ссылкой на анонимные источники сообщают, что встреча Путина и Кима состоится 13 сентября. Предположительно, речь может пойти о расширении военного сотрудничества.

Ранее газета The New York Times сообщала, что Ким планирует получить от Путина более современные технологии для космической отрасли и подводного флота и продовольственную помощь. Россия, как неоднократно сообщали западные разведки, рассчитывает использовать запасы корейских боеприпасов и снарядов, часто унифицированных по калибру с советскими, а значит и российскими.

Режим в КНДР — один из двух в мире, вместе с сирийским, открыто поддержавших Москву в войне с Украиной. Тем не менее Москве затруднительно получать от него военную помощь напрямую. Пхеньян находится под жесточайшими санкциями Совета безопасности ООН за развитие ядерной и ракетной программы, за их принятие голосовала и Россия.

Применение северокорейских боеприпасов в зоне войны в Украине сейчас зафиксировано только с украинской стороны. Предположительно, они могли быть переданы западными странами, перехватившими транспорт с оружием для одной из сторон гражданской войны в Йемене.