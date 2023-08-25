Похищенную в Петербурге уроженку Чечни передали родственникам

Сотрудники силовых структур передали родственникам в Грозном похищенную в Санкт-Петербурге уроженку Чечни Седу Сулейманову. Об этом сообщила кризисная группа "СК SOS", отметив, что Сулеймановой не дали увидеться с адвокатами.

По информации кризисной группы, в пятницу утром адвокаты приехали в Грозный, чтобы найти Седу Сулейманову. Ни в одном из отделов, названных сотрудниками полиции Петербурга, Седы не оказалось. Адвокатов перенаправили в отдел по Ахматовскому району, где юристы написали заявление с требованием ознакомиться с материалами дела.

"СК SOS"пишет, что Сулейманову допросили как свидетельницу (хотя изначально говорили, что она подозреваемая), а на выходе из отдела передали родственникам - дяде и тёте. При этом адвокатов не известили о доставлении Седы в отдел. Допрос провели без их участия, а девушку заставили подписать отказ от адвокатских услуг, хотя такой документ может быть оформлен только в присутствии адвокатов, говорится в сообщении группы в телеграм-канале.

О похищении Седы Сулеймановой в Петербурге стало известно днём ранее. Уроженка Чечни, сбежавшая ранее от семьи, заявляла, что на родине ей угрожает смерть.

Со слов партнёра Седы Станислава Кудрявцева, в среду вечером к ним в квартиру пришли несколько человек, двое представились полицейскими, ещё двое – чеченцы – были в штатском. Сулейманову и Кудрявцева отвезли в 54-й отдел полиции. Там ей предъявили обвинение в краже украшений на 150 тысяч рублей.

Сулейманова вину отрицала. Самих ценностей у неё не нашли. Кому, по официальной версии, они принадлежали, неизвестно. Отмечается, что Сулейманова не числится в федеральном розыске.

Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано, так как это распространенная схема похищения людей в Чечне.