Почти 25 тысяч россиян требуют найти чеченку Селиму Исмаилову

Более 24 тысяч граждан России подписали петицию с требованием найти 20-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Она бежала от домашнего насилия, но 12 июня была задержана в аэропорту "Внуково" и передана чеченской полиции. С тех пор о её местонахождении не сообщалось. Исмаилова говорила об избиениях со стороны отца и о том, что тот обещал "переломать ей все кости".
Авторы петиции опасаются за жизнь и здоровье Исмаиловой. Они требуют, чтобы дело Исмаиловой расследовалось по месту её задержания, то есть в Москве, а не в Чечне.
Селима Исмаилова при помощи правозащитников бежала из дома в Чечне и пыталась вылететь в Германию. Она была задержана по зявлению её родственников о том, что она якобы совершила кражу. В помогавшем Исмаиловой правозащитном центре "Марем" отмечают, что обвинения в кражах стандартны в случаях побега кавказских женщин от домашнего насилия: они позволяют объявить совершеннолетнюю беглянку в розыск и задержать.
После задержания в Москве Исмаилову передали чеченской полиции. Она была увезена в отделение МВД по Ачхой-Мартановскому району. Однако, как сообщают авторы петиции, адвокаты не могут найти её: сотрудники отделения заявляют, что Исмаилова к ним не поступала. Адвокату Исмаиловой Анастасии Тюняевой не дали ознакомиться с материалами дела.
- Исмаилова в 12 лет вместе с родителями, братьями и сестрами переехала в Германию. Там она подвергалась насилию из-за конфликтов с матерью. Летом 2021 года Селиму отправили к бабушке в Ачхой-Мартан, прилетевший туда из Германии отец избил девушку и пригрозил ей убийством.
- Домашнее насилие – одна из системных проблем Северного Кавказа. Местные жительницы подвергаются ему со стороны мужей и других членов семьи. Как правило, полиция игнорирует такие случаи, а в случае возбуждения уголовных дел суды выносят минимальные наказания.
- За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
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