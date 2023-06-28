Почти 25 тысяч россиян требуют найти чеченку Селиму Исмаилову

Более 24 тысяч граждан России подписали петицию с требованием найти 20-летнюю чеченку Селиму Исмаилову. Она бежала от домашнего насилия, но 12 июня была задержана в аэропорту "Внуково" и передана чеченской полиции. С тех пор о её местонахождении не сообщалось. Исмаилова говорила об избиениях со стороны отца и о том, что тот обещал "переломать ей все кости".

Авторы петиции опасаются за жизнь и здоровье Исмаиловой. Они требуют, чтобы дело Исмаиловой расследовалось по месту её задержания, то есть в Москве, а не в Чечне.

Селима Исмаилова при помощи правозащитников бежала из дома в Чечне и пыталась вылететь в Германию. Она была задержана по зявлению её родственников о том, что она якобы совершила кражу. В помогавшем Исмаиловой правозащитном центре "Марем" отмечают, что обвинения в кражах стандартны в случаях побега кавказских женщин от домашнего насилия: они позволяют объявить совершеннолетнюю беглянку в розыск и задержать.

После задержания в Москве Исмаилову передали чеченской полиции. Она была увезена в отделение МВД по Ачхой-Мартановскому району. Однако, как сообщают авторы петиции, адвокаты не могут найти её: сотрудники отделения заявляют, что Исмаилова к ним не поступала. Адвокату Исмаиловой Анастасии Тюняевой не дали ознакомиться с материалами дела.