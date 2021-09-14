Правозащитный центр "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился. - Прим.ред.) объявил уголовное дело против братьев Исмаила Исаева и Салеха Магамадова из Чечни политически мотивированным и незаконным. Правозащитники считают, что преследование молодых людей "направлено на недобровольное прекращение публичной критики власти и обусловлено их принадлежностью к чеченскому ЛГБТ-сообществу".

Родные братья с февраля этого года находятся под арестом в грозненском СИЗО-1 по обвинению в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. "Дело Исаева и Магамадова изобилует грубыми нарушениями: к ним не допускали адвокатов, в процессе нарушали установленные законом сроки, на братьев и их родителей оказывали давление, их пытали." - утверждают юристы "Мемориала". Правозащитники считают, что доказательства вины братьев выглядят недостоверными и могли быть сфальсифицированы.

Представители "Мемориала" подчеркивают, что версия следствия о том, что Исаев и Магамадов в промежутке между похищением и бегством из Чечни решили помочь террористам "представляется маловероятной". В справке в уголовном деле сообщается, что братья испугались и, стремясь отвести от себя обвинения в преступлении, заявили о своей гомосексуальной ориентации и обратились к ЛГБТ-сети, чтобы покинуть Россию.

"Эта версия, поддерживаемая следствием, представляется несостоятельной, поскольку братья обратились в ЛГБТ-сеть и публично рассказали о своём похищении и пытках ещё до предъявления обвинений. Аналогично, в контексте чеченской традиционной культуры сомнительным представляется и то, что юноши стали бы объявлять себя геями, не будучи ими", – отмечает "Мемориал".

О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале этого года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.

В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.