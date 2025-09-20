Покончил с собой глава композитного дивизиона "Росатома"

Генеральный директор компании UMATEX Александр Тюнин покончил с собой в посёлке Кокошкино в Новой Москве, сообщает ТАСС. Тело Тюнина и предсмертная записка были найдены на просёлочной дороге рядом с его автомобилем. В записке говорится, что он "устал бороться с депрессией".

50-летний Александр Тюнин стал гендиректором композитного дивизиона "Росатома" и научно-производственного комплекса "Химпроминжиниринг" (позже UMATEX) в 2016 году. Как отмечает издание "Агентство", композитный дивизион «Росатома» – ведущее предприятие России по производству углеродного волокна, используемого в авиастроении, строительстве, судостроении и энергетике. UMATEX занимался импортозамещением композитных материалов для российского среднемагистрального авиалайнера МС-21. Из-за плохих технических характеристик серийное производство самолёта, который собирался закупать "Аэрофлот", постоянно откладывалось.

"Агентство" напоминает, что в четверг, предположительно, попытался застрелиться Андрей Кротков - подполковник ФСБ в отставке и генеральный директор и совладелец управляющей компании Zeppelin. Первым в четверг вечером об этом сообщило издание MNS со ссылкой на свои источники.

В сообщении говорилось, что это произошло в спортивном клубе "Москва" под Одинцово. 54-летний Кротков прибыл в клуб, где в какой-то момент произвёл в себя выстрел из винтовки. Пуля нанесла проникающее ранение грудной клетки. Кроткова экстренно госпитализировали в ближайшую больницу. Дочь бизнесмена заявила изданию MSK1, что случившееся — несчастный случай, который произошёл "во время пристрелки оружия". По ее словам, Кротков в реанимации и угрозы его жизни нет.

Андрей Кротков регулярно входит в рейтинг ТОП-100 самых влиятельных персон рынка коммерческой недвижимости в номинации "Property Management", - отмечалось в сообщении MNS. Издание "Агентство" обращает внимание, что среди клиентов Zeppelin на сайте компании упоминаются "Транснефть", "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в "Ростех"), "ВЭБ.РФ", группа компаний "ЕКС" (связана с ГРУ), НТВ. Фирма также заключала госконтракты на обслуживание бизнес-парка "К2" Минобороны и офисно-делового центра "ВР-Ресурс2 (входит в "Вертолеты России").

В корпоративном издании Zeppelin в июле 2025 года Кротков назвал первое полугодие "чрезвычайно сложным" из-за "беспрецедентной" задолженности, которую перед компанией накопили заказчики.

Выпуск новостей Радио Свобода:



