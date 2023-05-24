Сеть гипермаркетов "Лента" постоянно получает жалобы на свою жёлто-синюю расцветку. Покупатели писали даже в администрацию президента России. Об этом рассказала представительница сети на совещании с городскими чиновниками, пишет "Фонтанка".

"Мы уже больше года живём в ситуации, когда каждый день получаем гневные обращения покупателей, в том числе через администрацию президента, чтобы перекрасить наши магазины. У нас жёлто-синие магазины, так сложилось исторически", – сказала представительница "Ленты".

В пресс-службе сети не ответили на вопрос "Фонтанки" о возможной смене расцветки из-за жалоб.

Совещание с чиновниками было посвящено агитации в пользу службы по контракту. "Лента" отказалась размещать соответствующие баннеры на фасадах своих гипермаркетов. По словам представительницы "Ленты", в случае их размещения сеть "рискует своей репутацией" – туда не придут покупатели и будут её бойкотировать.

В совещании участвовали представители и других розничных сетей. Об их мнении по поводу наружной агитации о военной службе не сообщается.