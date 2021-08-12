"Политический террор". Политологи и Сети о новом деле против Навального

11 августа Следственный комитет России открыл новое уголовное дело против оппозиционного политика Алексея Навального. На этот раз политика обвинили в создании организации, посягающей на личность и права граждан. По этой статье ему грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

В части 2 статьи 239, которую предъявили Навальному, записано: "Создание некоммерческой организации (включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента) либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний, а равно руководство такой организацией либо структурным подразделением – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Юрист Анастасия Буракова недоумевает, почему именно эту статью решили применить против Алексея Навального:

– Я бы сказала, что 239-я статья Уголовного кодекса, ее еще называют сектантской, вообще достаточно редкая, это так называемая мертвая статья. Ежегодно по ней выносится меньше 10 приговоров, поэтому можно сказать, что ее правоприменение очень незначительное. Чаще дела по ней возбуждаются против организаторов всяких деструктивных религиозных сект, где члены вот этих вот самых сект, попавшие под влияние люди занимаются откровенным членовредительством. В политических делах эта статья на моей памяти применялась единожды до Алексея Навального, недавно, против тех, кто протестовал в Ингушетии по соглашению о границе с Чечней. Приговор еще не вынесен, и она до сих пор вменяемся тем, кто участвовал в протестах. Больше я не припомню какого-то политического применения этой статьи. И на самом деле есть ощущение, что это какой-то такой специфичный юмор Следственного комитета.

– А почему именно к Навальному ее применили, как вам кажется?

Эта статья предполагает, что эти люди каким-то образом причиняют себе вред, условно, под предводительством какого-то человека люди занимаются членовредительством

– Мне сложно сказать. Такое ощущение, что у Следственного комитета есть такое негласное соревнование: собери как можно больше статей, которые совсем не относятся к деятельности политической организации, коими считают структуры Алексея Навального. Эта статья предполагает, что эти люди каким-то образом причиняют себе вред, условно, под предводительством какого-то человека люди занимаются членовредительством, какую-то деструктивную практику используют, то есть это такая типичная сектантская статья. Как они натянут сову на глобус и применят ее здесь, остается только догадываться. Предполагаю, что будут вменять отказ от исполнения гражданских обязанностей, под коими понимают участие в несогласованных публичных мероприятиях, – полагает Анастасия Буракова.

Журналист Кирилл Мартынов написал в связи с этим в комментарии в фейсбуке:

"Автором нынешней политической ситуации в России является не Владимир Путин, но Алексей Навальный.

Политик отказался играть по неформальным правилам, предложенным Кремлем для своих оппонентов, атаковал лично Путина и его окружение, пережил покушение на свою жизнь и вернулся с того света. Параллельно развивалась драма первой волны коронавируса и шло “обнуление конституции” (по сути, чрезвычайное продление личных полномочий президента), но даже на этом фоне за судьбой Навального начали следить миллионы людей в России и за ее пределами. [...]

Навальный вернулся вопреки всему, движимой только своим личным представлением о том, что нужно сделать. Его возвращение, политический кризис, связанный с ним, митинги и растущее во всех слоях общества недоверие к властям, определили исторический поворот, который мы теперь переживаем.

Тех, кто считал, что общество нужно уничтожить, спустили с цепей. Они предложили радикальный план, как можно отменить фактор Навального: не только посадить его в тюрьму из-за цепочки безумных уголовных дел, но и выдавить из политики и общественной жизни всех, кто хотя бы подумал о том, что другие люди кроме Путина тоже имеют право быть президентом России.

Выбрав тюремное заключение, Навальный действует как политик. Люди, которые не способны конкурировать с ним на выборах, в ответ “принимают меры” – и это в прямом смысле “реакция”. Единственным методом сдержать растущее в России недовольство Кремлем оказались террор и диктатура".

Однако и при уже имеющихся уголовных делах Навальному остается провести в заключении еще довольно много времени. Зачем возбуждать еще одно?

– Мне кажется, здесь есть два адресата, и в целом это ответ на вопрос, как эти уголовные дела работают, – говорит Кирилл Мартынов. – Один адресат, понятно, это Алексей, его ближайшие сотрудники, единомышленники и его семья в первую очередь. И мне кажется, идет целый конкурс среди российских силовиков, среди тех, кто добровольно записался в эту политическую полицию, о том, что бы еще такого сделать в отношении Навального, как бы еще ему показать, как они видят его место, чтобы все-таки он точно напугался и никаких иллюзий не строил. Это, очевидно, такой метод своеобразной политической борьбы. Странно, конечно, об этом говорить, но по сути это бессчетное количество уголовных дел, которые уже есть и которые они еще могут придумать, – это именно инструмент ведения политики, поскольку на выборы Навального пустить нельзя, и вообще он представляет опасность для сложившейся в России общественной ситуации, и значит, можно против него использовать уголовные дела по такому нетрадиционному назначению, как политическое давление. Впрочем, в последнее время российские власти все чаще избирают именно этот способ для того, чтобы побеждать своих оппонентов. А вторая составляющая, второй адресат – это, естественно, российское общество. Вот странный термин, он у нас вроде бы ассоциируется с чем-то более кровавым и ужасным, чем то, что сейчас в России происходит, но точное значение термина "политический террор" – это устрашение тех, кто недоволен определенной политикой, и использование для этого каких-то не слишком законных средств, не слишком справедливых, не слишком этичных. Мне кажется, что сейчас в сотнях тысяч российских семей родители и дети обсуждают вопрос о том, что "ты хочешь быть как Навальный, что ли, сесть в тюрьму, что ли, а потом с тобой будут все это делать и никто тебе не поможет, ни твои друзья, ни какие-то западные демократии, ни мы с папой и мамой". Я не уверен, что тут все сводится к этому вопросу про поколения, но мне кажется очевидным, что это такой предвыборный ход.

– Правильно ли я вас понимаю, что у правящей верхушки есть надежда, что после таких уголовных дел Навальный все-таки согласится на то, чтобы уехать за границу? Как Ходорковский, например.

Всем было понятно в какой-то момент времени, мне кажется, еще после дела "Ив Роше", что они могут создавать сколько угодно уголовных дел, используя все что угодно как повод

– Мне кажется, они на это, конечно, рассчитывают, то есть понятно, что это был бы, наверное, идеальный выход из этой ситуации для российских властей, для российской пропаганды: Навальный уезжает, над ним долго насмехаются – мы всегда знали, что он это сделает, просто он зачем-то тянул. К Западу обращаются: мы выпустили вашего любимого Навального, наслаждайтесь. Но я думаю, что это очередное уголовное дело не играет решающей роли в такой постановке вопроса. Всем было понятно в какой-то момент времени, мне кажется, еще после дела "Ив Роше", что они могут создавать сколько угодно уголовных дел, сколько они захотят, используя все что угодно как повод, и тем более это было ясно после "оскорбления ветеранов" и прочих подобных событий. Я думаю, что какое-то очередное уголовное дело критического давления здесь не окажет, но, вполне вероятно и правдоподобно, что на это, в том числе, есть у них расчет.

– Навальный будет сидеть до тех пор, пока будет сидеть Путин?

– К сожалению, здесь нет такой, мне кажется, простой связи. Есть два варианта, которые как бы усложняют эту ситуацию в самом первом приближении. Первое приближение такое, что в какой-то момент времени дела у окружения Путина пойдут так плохо, что они будут вынуждены обращаться за помощью к западным странам, за экономической помощью, в первую очередь. Начнется, не дай бог, новая война в Афганистане, куда Россия будет втянута, какой-то кризис, когда нужны дополнительные позиции для переговоров. В этой ситуации, в принципе, Навального могут выпустить, начать его выдавливать из страны, но на сегодняшний день, в 2021 году, это выглядит довольно фантастически. В принципе, были прецеденты, когда люди выходили, и тот же Ходорковский, хоть он и сразу под отъезд это делал, у него было такое условие, но тут могут быть варианты. А вторая сложность состоит в следующем: мы совершенно не уверены в том, что люди, которые придут к власти, лично человек или группа лиц, после Владимира Путина, будут рассматривать Навального как меньшую угрозу или не захотят использовать фактор такого важного политзэка и поторговать по этому поводу. Поэтому, условно говоря, если, как многие сейчас считают, преемником Путина станет Шойгу, например, то мне кажется, что вся риторика Шойгу нацелена на то, что такие, как Навальный, должны сидеть в тюрьмах. Другое дело, что часто риторика расходится с практикой, и у нового правительства действительно развязаны в этом смысле руки, просто потому что они заново начинают с кем-то торговаться, – полагает Кирилл Мартынов.

Политолог Глеб Павловский тоже полагает, что смена режима не обязательно будет означать освобождение Навального:

– Речь идет об очень простой вещи – Навального собираются не выпускать из тюрьмы никогда, если он в ней там не будет убит. Это совершенно очевидная вещь, и его срок будет продлеваться и продлеваться.

– А его срок зависит от срока Владимира Путина?

– Срок Владимира Путина зависит от сроков дееспособности его системы. Так что здесь Путин не является вообще, по-моему, каким-то значимым условием. Есть ближний круг Путина, которому нужен Путин там, где он есть, а когда Путина там не станет, они придумают что-то еще. Вряд ли у них получится, но речь идет о том, что эта группа будет пытаться сохранить себя навсегда, а значит, Навальный всегда будет ее врагом, – говорит Глеб Павловский.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков замечает, что сейчас против Навального, Жданова и самого Волкова расследуется одновременно четыре уголовных дела.

1. Дело по статье 174 (Легализация преступных доходов), возбужденное еще в августе 2019 года; по нему заблокированы все счета еще тогда. Фабула: не было никакого краудфандинга, это все обман. На самом деле, Волков и другие получали деньги неизвестного (но заведомо преступного!) происхождения, и рассовывали на свои счета через банкоматы, чтобы создать видимость легального публичного краудфандинга.

2. Дело по статье 159 (Мошенничество), с декабря 2020 года. Оно объединено с предыдущим. Фабула: краудфандинг был, но все собранные деньги Навальный, Волков и другие тратили на личные нужды вместо того, чтобы направлять их на работу ФБК и штабов; таким образом, ФБК и штабы пострадали от их преступных действий.

3. Дело по статье 239 (Создание преступной организации), с февраля 2021 года. Оно формально не объединено с двумя предыдущими, но та же следственная группа ведет. Фабула: Навальный, Волков, Жданов, не имея никакого намерения бороться с коррупцией, создали организацию исключительно для того, чтобы обманывать людей, собирать с них донаты и присваивать.

4. Дело по статье 282.3 (Финансирование экстремистской деятельности), с августа 2021 года; пока не знаем про следственную группу, но уверен, что та же самая. Фабула: Волков и Жданов, собираясь дальше заниматься экстремизмом, организовали сбор донатов.

Еще раз: эти дела существуют и расследуются одновременно. По каждому из них написаны (по последнему – еще будут написаны) сотни, если не тысячи томов; проведены сотни, если не тысячи, следственных действий; допрошены сотни, если не тысячи, жертвователей и сотрудников. Этим занимаются full-time почти 150 (!) следователей по особо важным делам на протяжении ровно двух лет.

Навальный, Волков и Жданов украли сами у себя все донаты, которых никогда не было. Они вели экстремистскую деятельность, которая заключалась в том, что они ничего не делали. А сейчас они намерены продолжать заниматься экстремизмом на донаты, которые украдут.

Ш – Шизофрения.

В Сети все-таки полагают, что сроки Навального и сроки Путина вполне могут совпадать, поскольку Путин воспринимает бывшего главу ФБК (фонд признан в России экстремистской организацией) как личную угрозу.

Адвокат Алхас Абгаджава

То, что Навальному наваливают новые уголовные дела, пока он не отсидел за "велосипед", говорит о двух вещах.

Первое: Навальный – политик, и все дела против него политические.

Второе: Сейчас нет более опасного политика для режима, иначе мы бы видели уголовные дела против них. Что-то никто не трогает Явлинского, Зюганова и, прости господи, Жириновского. О Миронове даже вспоминать лень.

Антон Орехъ

Все ждали, когда и какое новое обвинение ему предъявят. Предъявили вот такое и вот сейчас. Будут и другие уголовные дела. И новые сроки. Навальный сидит до тех пор, пока сидит Путин. Просто сидят они в разных местах. Пока.

Эль Мюрид

Сомнений в том, что его будут держать до смерти Путина, нет ни малейших. Классический политзаключенный в классической диктатуре. Все эти квазиправовые манипуляции настолько нелепы, что проще ввести состав преступления "Ни за что" и срок отбытия наказания - до инаугурации президента. После чего срок автоматически продлевается, если нет особого распоряжения. И следователям, и судьям можно будет заняться более важными делами - нарисовать и осудить какое-нибудь очередное "Новое величие" или там новую Варю Караулову. Работы-то невпроворот, кругом сплошные враги...

Виктор Шендерович

Навальному предъявили очередное заведомо ложное обвинение.

Очень хочется, чтобы неведомый чувак, который подписал это обвинение в рамках "чего изволите", реально сел в тюрьму, хотя бы ненадолго, - в тот момент, когда перевернутся песочные часы... Хочется верить, что мы не потеряем его за фигурой Путина и прочих злодеев первого ряда.

Потому что "поставить на комарика", как на Соловках, можно только при большом количестве гнуса. И это будет очень важным в профилактическом смысле делом - заняться этим мелким номенклатурным гнусом, по всей путинской безразмерной тайге...

Ну, это я так. Мечтаю.

А пока что - неясно, какое дело будет следующим, ясно только, что при Путине Навальный на свободу не выйдет. Ну, разве что им решат торгануть за очень большую цену, как Ходорковским перед Олимпиадой в Сочи...

Сам Михаил Ходорковский тоже отреагировал на новое обвинение против оппозиционного политика:

Новое обвинение Навальному – вполне логичное продолжение безумия… Но вообще-то помню крайне неприятное осознание факта, что сидишь "до особого распоряжения". Мужества Алексею.

Кстати, какую именно из организаций, "посягающую на права граждан" создал Навальный?

ФСБ, сажающую людей по сфабрикованным делам?

Полицию, где сажают на бутылки, варят в кипятке и пытаются насиловать детей?

ФСИН, где пытают?

Росгвардию, избивающую женщин на мирных митингах?

Кирилл Шулика

Следствие предъявили новое обвинение Алексею Навальному - в создании организации (ФБК), посягающей на личность и права граждан.

Вот вам эпоха постправды... Не МВД, которая лупит людей дубьем, и не тот же СКР, создающий уголовные дела из воздуха, а ФБК, проводивший антикоррупционные расследования и боровшийся против произвола государства, признан организацией, посягающей на личность и права граждан.

Обвинение в посягательстве на права граждан действительно заставило комментаторов вспомнить расследования команды Навального.

Любовь Соболь

СК: Навальному предъявлено очередное обвинение. Якобы создал организацию, посягающую на личность и права граждан. Право Путина безнаказанно воровать у народа? Право Володина тратить 75 млн рублей из бюджета на перелёты? Право пропагандиста Попова на недвижимость за 300 млн?

В "патриотическом" лагере подсказывают, какие еще статьи можно предъявить Навальному.

Другие радуются и тому, что есть.

Илья Ремесло

По предъявленному обвинению Навальному светит до 3 лет лишения свободы. Неплохо)