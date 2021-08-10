Суд отклонил иск Навального к Пескову, поданный из-за слов о ЦРУ

Пресненский суд Москвы во вторник отказал оппозиционеру Алексею Навальному в его иске к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства. Об этом сообщили "Новой газете" в пресс-службе суда, подробности не приводятся.

Навальный, который находится в колонии, требовал признать не соответствующими действительности слова Пескова о его возможном сотрудничестве с западными спецслужбами.

Пресс-секретарь Владимира Путина, комментируя заявления Навального, сделанные в Германии, где он лечился после отравления в России, в частности сказал, что с ним "работают специалисты ЦРУ", "всё, что он озвучивает, это то, что ему вкладывает в уста эта организация", и "лучше, если эта организация будет

вести диалог не с нами через него, а напрямую со своими российскими

коллегами - СВР, ГРУ и другими спецслужбами". Навальный заявил, что Песков сказал неправду, и подал в суд.

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