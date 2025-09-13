Politico: ЕС может передать активы России Украине без их изъятия

Еврокомиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных российских активов в форме долговых расписок, обеспеченных Евросоюзом, пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, предложение было представлено 11 сентября на встрече заместителей министров финансов ЕС. Решение пока не принято, но официальная инициатива может быть представлена в ближайшее время.

Суть идеи заключается в обмене российских активов на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном. Такой механизм не предполагает конфискации и, по словам источников, снижает юридические риски. Вместе с тем в Брюсселе продолжают обсуждать и другие способы изъятия активов, говорится в публикации.

После февраля 2022 года западные страны заморозили около 190 миллиардов еров российских средств. Большая их часть находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Сейчас иностранные государства могут распоряжаться только процентами, которые приносят эти активы, но не самими средствами.

Доходы с замороженных активов идут на погашение кредита, предоставленного Украине странами "Группы семи". При этом правительство Бельгии и Euroclear ранее предупреждали, что использование самих активов сопряжено с юридическими рисками. 10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь подчеркнула, что ЕС не планирует конфискацию российских активов.

Россия передачу доходов от своих активов Украине называет "воровством".

