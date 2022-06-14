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Politico: Еврокомиссия будет рекомендовать кандидатуру Украины в ЕС

Европейская комиссия будет рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждений, которые состоялись в понедельник в Брюсселе.

По словам источников издания, в Еврокомиссии четко осознают необходимость послать сильный сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что он потерял все шансы вернуть Украину в свою зону влияния. "Комиссия не забывает, что Украина - единственная страна в Европе, где погибли люди, где в людей стреляли, потому что они стояли на улицах с флагами ЕС, - сказал Politico высокопоставленный европейский чиновник. - Теперь мы не можем сказать им: "Извините, ребята, вы размахивали не теми флагами".

Украинские власти неоднократно призывали официально признать Украину страной-кандидатом на членство в ЕС, утверждая, что этот шаг обеспечит подъем боевого духа в военное время, отмечает издание. В минувшие выходные в Киев для обсуждения заявки Украины на членство в ЕС с неожиданным визитом прибыла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Признание Украины в качестве страны-кандидата требует единогласного одобрения 27 главами государств и правительств ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на встрече в Брюсселе на следующей неделе. На сегодняшний день как минимум три страны выступают против.

Некоторые европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, высказывали мнение, что было бы полезнее предоставить Украине некий условный статус, который укрепит ее отношения с ЕС.

Но даже если Украина будет признана страной-кандидатом, в соответствии с существующими процедурами ей потребуется более 10 лет, чтобы присоединиться к блоку.

  • Украина подала заявку на вступление в ЕС почти сразу после начала российского вторжения. Её примеру последовали также Грузия и Молдова.
  • 9 мая Украина передала Еврокомиссии вторую часть анкеты для получения статуса кандидата на присоединение к Европейскому союзу. Специальная комиссия оценит заявку в июне. Но даже если Украине присвоят статус "кандидата на вступление", чтобы стать полноценным членом союза, стране придётся провести множество реформ для соответствия критериям, а затем – получить одобрение от всех 27 стран блока. Представители Еврокомиссии и ряда стран Евросоюза, включая Польшу, заверили Украину, что ее заявка будет рассмотрена так быстро, как это возможно.

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