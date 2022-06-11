Глава Еврокомисси посетила Киев для обсуждения заявки Украины 

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня, посетила Киев, чтобы выразить поддержку Украине на вступление в Европейский союз, пишет Bloomberg.
О визите не было официально объявлено заранее. Фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленский и обсудить заявку на вступление Украины в Европейский союза, а также способы восстановления страны после военных действий.
"Мы подведём итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и обсудим прогресс, достигнутый Украиной на интеграционном пути. Это будет учтено в оценке, которую Еврокомиссия вскоре предоставит", – заявила Фон дер Ляйен
Ожидается, что 17 июня комиссия порекомендует членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, но при условии, что страна будет соблюдаться верховенство права и активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщают источники Bloomberg.
Решение должно быть поддержано всеми 27 государствами-членами блока. При положительном ответе, Украине предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать всем правилам и стандартам Европейского союза. Этот процесс может занять более десяти лет.
- Некоторые государства, такие как Нидерланды, Дания, Швеция и Португалия, скептически относятся к заявке Украины на членство в ЕС. Они считают, что в стране соблюдаются не все принципы союза.
- В то же время такие страны, как Польша, Литвы и Ирландия считают, что в условиях войны, поддержание заявки Украины будет хорошим моральным стимулом для страны. Сама Фон дер Ляйен неоднократно заявляла, что Украина "принадлежит к европейской семье".
- Лидеры ЕС обсудят заключение комиссии на счёт Украины во время следующего саммита, который пройдёт 23-24 июня в Брюсселе. Молдавия и Грузия, вслед за Украиной, также подали заявки.
- Это второй визит главы Еврокомиссии в Киев после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В прошлый раз Урсула фон дер Ляйен также посетила Бучу – город в Киевской области, где были зафиксированы сотни убийств мирных жителей.
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