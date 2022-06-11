Глава Еврокомисси посетила Киев для обсуждения заявки Украины 

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 11 июня, посетила Киев, чтобы выразить поддержку Украине на вступление в Европейский союз, пишет Bloomberg.

О визите не было официально объявлено заранее. Фон дер Ляйен встретится с президентом Владимиром Зеленский и обсудить заявку на вступление Украины в Европейский союза, а также способы восстановления страны после военных действий.

"Мы подведём итоги совместной работы, необходимой для восстановления, и обсудим прогресс, достигнутый Украиной на интеграционном пути. Это будет учтено в оценке, которую Еврокомиссия вскоре предоставит", – заявила Фон дер Ляйен

Ожидается, что 17 июня комиссия порекомендует членам ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в блок, но при условии, что страна будет соблюдаться верховенство права и активнее бороться с коррупцией. Об этом сообщают источники Bloomberg.

Решение должно быть поддержано всеми 27 государствами-членами блока. При положительном ответе, Украине предстоит провести ряд реформ, чтобы соответствовать всем правилам и стандартам Европейского союза. Этот процесс может занять более десяти лет.