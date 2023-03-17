Politico: Китай поставил России штурмовые винтовки

Китайские компании поставили в Россию тысячу штурмовых винтовок, которые можно использовать на войне, а также другое оборудование, в том числе детали для дронов и бронежилеты. Об этом сообщило издание Politico на основе информации агрегатора таможенных данных ImportGenius.

Поставки велись с июня по декабрь 2022 года. Один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне отправил винтовки компании "Техкрим", связанной с российскими властями.

По данным Politico, винтовки CQ-A, созданные по образцу американских M16, но в документах числятся как "гражданские охотничьи ружья. В Китае их использует полиция, а также военные от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

Кроме того, через Турцию российские компании получили 12 партий деталей для дронов от китайских компаний и бронежилеты. Еще одна китайская компания в ноябре-декабре отправляла в Россию детали беспилотников через Объединенные Арабские Эмираты.

На фронте использование российской стороной китайских винтовок не отмечено, но дрон Mugin-5 был сбит над Украиной. В компании Mugin Limited подтвердили, что это дрон их производства, и назвали случившееся "крайне прискорбным". "Мы не одобряем использование. Мы делаем все возможное, чтобы остановить это", – заявил CNN представитель компании.

По информации ImportGenius, в декабре прошлого года Россия импортировала бронежилеты на сумму около 10 миллионов долларов. Бронежилеты были произведены турецкой компании Ariteks, большая часть их ввезена из Турции, часть из ОАЭ. Россия также закупила бронежилеты китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co. Также, оборонная копания "Рособоронэкспорт" с 2022 года импортирует микрочипы, тепловизоры из разных стран, от Китая до Сербии и Мьянмы.