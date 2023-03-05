Bloomberg: Россия может закупать микрочипы в обход санкций

Россия может закупать европейские микрочипы в обход санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. По его словам, посредниками в торговых сделках выступают третьи страны, не присоединившиеся к санкциям - такие, как Турция, Казахстан и Объединённые Арабские Эмираты.

Собеседник Bloomberg указал, что объёмы российского импорта уже практически вернулись к довоенным, несмотря на наложенные Евросоюзом и странами G7 санкции. Возрос импорт в Россию из азиатских стран, включая Китай.

Данные Международного агентства мониторинга торговых данных, базирующегося в Женеве, показывают, что один лишь Казахстан в 2022 году продал в Россию микрочипы и полупроводники на сумму около 3,7 миллиона долларов. В 2021 году такие продажи из Казахстана составляли лишь 12 тысяч долларов.

Прямые поставки электронных компонентов в Россию из стран Евросоюза, США, Великобритания и Японии в довоенные годы составляли примерно 163 миллиона долларов ежегодно. В 2022 году они упали до 60 миллионов долларов. Однако одновременно резко возросли российские закупки электроники у Казахстана, Турции, Сербии и ОАЭ. При этом сами эти страны почти не производят электронику. В 2022 году они столь же резко нарастили объём закупок у стран, которые наложили на Россию санкции.