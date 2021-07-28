Politico назвало причины, по которым США не вводят санкции против Путина

Администрация президента США Джо Байдена воздерживается от персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина и его ближайшего окружения по ряду причин - в том числе опасаясь хаоса в России и попадания её ядерного арсенала в руки непредсказуемых и опасных сил в случае быстрого краха нынешних российских властей. Об этом пишет издание Politico в аналитическом материале о том, почему Вашингтон пока ведёт себя осторожно по отношению к Путину и Кремлю.

Издание цитирует ряд представителей российской оппозиции, в частности живущего в эмиграции Гарри Каспарова, которые призывают ввести санкции против Путина и его окружения. Такого же мнения придерживается и ряд американских политиков и экспертов. Они указывают на то, что режим в Кремле является клептократическим, и для достижения целей его сдерживания США необходимо ударить по самому больному его месту - многомиллиардным активам за рубежом. Оппоненты Путина убеждены, что он сам является обладателем огромных богатств.

Представитель администрации Байдена, которого цитирует Politico, однако, предостерегает от упрощённой трактовки режима Путина как клептократического. "Безусловно, у него есть и другие амбиции на геополитической сцене, кроме обогащения себя и своих друзей" - говорит не названный по имени американский чиновник.

Представители администрации указывают и на недостаток информации о реальных активах Путина и его окружения. По их мнению, противники Путина преувеличивают возможности спецслужб - не все активы можно найти, и ещё сложнее доказать их связь с Путиным.

Также, как говорится в статье, администрация Байдена хочет использовать угрозу санкций, а не сами санкции, как рычаг давления на Кремль, например по вопросу о борьбе с кибератаками. В случае же введения санкций против Путина мосты будут сожжены, и сотрудничество с Россией станет невозможным. Наконец, санкции могут подорвать российскую экономику, что в свою очередь может создать проблемы для мировой экономики, а дестабилизация ситуации в России чревата хаосом и насилием.

Во вторник, выступая перед представителями разведсообщества США, Байден упомянул о своей недавней встрече с российским лидером в Женеве и отметил, что, по его мнению, у Путина есть "реальная проблема", которая заключается в слабости экономики России. По словам президента США, экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы, а больше у России "нет ничего". Байден отметил, что осознание этой проблемы делает Путина ещё опаснее. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду отверг слова Байдена.

При этом представители администрации подчёркивают, что Джо Байден по-прежнему не доверяет Путину и не стремится выстраивать с ним какие-то тесные личные отношения. Цель администрации США - добиться предсказуемости в отношениях с Россией и отказа Кремля от прямо направленных против США действий, таких как вмешательство в выборы или хакерские атаки.

Politico приводит и мнения критиков Кремля, не согласных с таким подходом, среди них глава Hermitage Capital Билл Браудер, который - как и сторонники Алексея Навального настаивает на необходимости санкций против крупнейших российских бизнесменов.