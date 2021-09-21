Политик Владимир Рыжков победил на довыборах в Мосгордуму

Политик, бывший сопредседатель оппозиционной партии ПАРНАС Владимир Рыжков победил на довыборах в Мосгордуму в 37-м столичном округе.

"Может ли быть что-то круче?", - написал Рыжков в Твиттере, отметив до этого, что ему удалось обойти КПРФ, "Единую Россию" и "Умное голосование". Сам он баллотировался от "Яблока".

Замглавы Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил во вторник, что после обработки 100 процентов протоколов Владимир Рыжков получает 16623 голоса.

Довыборы в Московскую городскую думу проводились 17-19 сентября в двух одномандатных округах – 37-м и 19-м. Их назначили из-за смерти депутата Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева, отмечает ТАСС.

Соратники оппозиционера Алексея Навального незадолго до выборов разного уровня в России, в том числе в Госдуму, обнародовали свои рекомендации по кандидатам в рамках проекта "Умное голосование" - с целью обеспечить поддержку наиболее перспективным, с их точки зрения, кандидатам - не от "Единой России".

В 37-м округе в Москве "Умное голосование" предложило поддержать кандидата от КПРФ Дарью Багину. Выдвигавшегося от "Яблока" Владимира Рыжкова соратник Навального Леонид Волков назвал "административным кандидатом, которого поддержала мэрия и который был зарегистрирован по фальсифицированным, нарисованным подписям". В результате Рыжков опередил Багину с небольшим отрывом.

Рыжков был одним из ведущих оппозиционных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова в 2011 году, однако впоследствии отошёл от так называемой несистемой оппозиции, в последние годы он сотрудничает с "Яблоком".

В 19-м округе довыборы выиграла врач Елена Кац, она баллотировалась от "Единой России".