Политика Алексея Навального в 18-й раз отправили в ШИЗО

Политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, в 18-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексея сразу после приговора снова поместили в ШИЗО (до этого его тоже держали там, он вышел как раз перед приговором). На 14 суток. Это уже в 18-й раз. Это значит, что в сумме он проведет там уже 207 дней", – написала Ярмыш в твиттере.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.