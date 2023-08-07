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Политика Алексея Навального в 18-й раз отправили в ШИЗО

Навальный во время заседания суда, 22 июня 2021 года

Политика Алексея Навального, который отбывает срок в колонии во Владимирской области, в 18-й раз отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексея сразу после приговора снова поместили в ШИЗО (до этого его тоже держали там, он вышел как раз перед приговором). На 14 суток. Это уже в 18-й раз. Это значит, что в сумме он проведет там уже 207 дней", – написала Ярмыш в твиттере.

Штрафной изолятор отличается особо жёсткими условиями содержания. Навальный описывал его как камеру размером два на три метра, где ему приходится сидеть на железном табурете.

  • 4 августа Мосгорсуд приговорил Навального к 19 годам особого режима по делу о создании экстремистского сообщества и ещё нескольким обвинениям. Экстремистским сообществом российские власти считают основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы сторонников политика.
  • Особый режим означает, что политик будет содержаться в максимально строгих условиях, схожих с теми, что положены приговорённым к пожизненному заключению.

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