Команда Навального: судья, вынесший приговор, был на связи с ФСБ

Судья Мосгорсуда Андрей Суворов, вынесший в пятницу обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному, вероятно, находился на связи с ФСБ. Об этом утверждают соратники Навального в своём новом расследовании. По их данным, Суворов во время рассмотрения дела регулярно созванивался с сотрудником ФСБ Денисом Хворовым.

Команда Навального приводит детализацию телефонных звонков судьи Суворова. Из документа следует, что в июне и июле Суворов неоднократно переговаривался с Хворовым, который работает во втором отделе ФСБ по защите конституционного строя. Как утверждают расследователи, оперативник ФСБ и судья начали общение за три дня до начала судебного процесса над Навальным. Содержание их переговоров неизвестно. По мнению ФБК, после одного из таких звонков 16 июня Суворов принял решение перевести судебный процесс по делу Навального в закрытый режим.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов считает, что именно второй отдел ФСБ причастен к отравлению Навального ядом "Новичок" в 2020 году.

Издание "Вёрстка" обнаружило, что Суворов был зарегистрирован в проекте "Умное голосование" - инициативе команды Навального на выборах в Госдуму.

Суворов ранее рассматривал и другие резонансные дела. В 2020 году он приговорил к 16 годам колонии строгого режима американца Пола Уилана, обвинявшегося в шпионаже. Спустя шесть месяцев Суворов по такому же обвинению назначил 15 лет лишения свободы бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Защита Цуркан утверждала, что обвинения ложные и могли быть связаны с "рейдерским захватом" ее должности.