Политика Льва Шлосберга вновь отправили под домашний арест

Псковский областной суд отменил смягчение меры пресечения политику Льву Шлосбергу по делу о "дискредитации" армии и вновь отправил его под домашний арест. Это решение будет обжаловано, сообщает псковское отделение партии.

7 октября Псковский городской суд смягчил меру пресечения Шлосбергу, заменив домашний арест на запрет определенных действий, прокуратура обжаловала это решение. Политик находился под домашним арестом с 11 июня.

Уголовное дело против Шлосберга было возбуждено из-за опубликованного в интернете видео его дебатов с историком Юрием Пивоваровым на канале "Живой гвоздь", на которых Шлосберг призывал к немедленному прекращению огня в Украине. Шлосберг настаивает, что, вопреки утверждениям следствия, он не размещал в сети это видео.

По делу о "дискредитации" Шлосбергу грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей "иностранного агента".