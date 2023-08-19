"Политика в России не умерла". Противостояние в Марксе

Команда кандидатов в депутаты Совета муниципального образования города Маркс Саратовской области написали заявление в прокуратуру и СК на главу Марксовского муниципального района Дмитрия Романова. "На встрече с жителями 09. 08. 2023 в одном из микрорайонов города Маркс, на которую пришли кандидаты в депутаты, Д. Романов опустился до угроз в их адрес. Он пригрозил их всех "засыпать", чтобы не высовывались. Такое выражение существовало у членов различных ОПГ в лихие девяностые", – написали кандидаты от партии "Яблоко". Большинству из них немногим больше 20-ти лет. В ближайшее время активисты собираются провести митинг за отставку Романова.

Мы учим людей не бояться высказывать свою позицию

В прошлом году в отношении главы Марксовского района Саратовской области прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Вскоре дело прекратили за отсутствием состава преступления. Два года назад местные СМИ и паблики рассказали, что человек, похожий на Дмитрия Романова, расстрелял у городского магазина из травматического пистолета бездомную истощенную собаку. Зоозащитникам удалось выходить собаку, и они написали письмо председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину с просьбой дать оценку действиям Романова. На видео лицо стрелявшего в собаку было плохо различимо и утверждать, что этим человеком был Дмитрий Романов, нельзя. Сергей Хорин, конкурент кандидата от партии "Яблоко" на выборы в депутаты Совета муниципального образования города Маркс Кирилла Румянцева, одного из авторов обращения в прокуратуру по факту угроз со стороны Романова, был осужден на 6 месяцев в колонии-поселении за превышение должностных полномочий в 2016 году.

Кирилл Румянцев рассказал Радио Свобода о предвыборном противостоянии.

– Почему вы решили провести митинг за отставку главы Марксовского муниципального района Дмитрия Романова?

– Пока мы подали уведомление о проведение митинга за отставку главы. Сейчас мы ждем ответа, и если он будет отрицательным, то оспорим это решение в суде. Мы решили провести митинг за отставку главы Марксовского района после его угроз в адрес независимых кандидатов в муниципальные депутаты на последней встречей с избирателями. Основные лозунги этого митинга: “В отставку Романова”, “За избрание главы Марксовского района на прямых выборах”. Он допустил угрозы в адрес своих конкурентов на недавней встречи с жителями Маркса. Глава на предыдущей встрече без оппозиционных политиков представлял избирателям кандидатов, за которые желательно отдать свой голос. То есть он пытался повлиять на жителей города, используя должностное положение. Если бы мы не начали ходить на эти встречи, то он пиарил бы своих друзей и знакомых из числа кандидатов в депутаты. Глава назвал нашу команду провокаторами, а мой коллега кандидат Дмитрий Липенский просил не кидать в наш адрес камни. В ответ Романов сказал дословно “ваш адрес давно уже пора засыпать”. Мы убеждены, что такое поведение со стороны главы района неприемлемо. Мы пришли на встречу не для провокаций. Мы собирались послушать о проблемах жителей города. На июльской встрече Романов предложил нам выступить перед избирателями, но мы отказались, чтобы не превращать её в агитационное мероприятие. Но я решил сделать одно конструктивное предложение в конце встречи, которое местные жители встретили аплодисментами. Я предложил ему отчитаться через две недели перед жителями дома, перед которыми он выступал о проделанной работе. На встрече он обещал решить вопросы в течение нескольких дней. Романов ответил, что у него нет времени отчитываться. Это был единственный раз, когда я себе на встрече с главой города позволили какую-ту реплику.

– Почему вы продолжаете действовать, несмотря на угрозы?

– Это дело принципа. Меня поддержали мои избиратели. И я не собираюсь договариваться с Романовым, потому что он не соответствует интересам части жителей. Я считаю, что главу надо менять. И не на конкурсной основе, а на прямых выборах, когда жители сами решают, кто станет главой.

– Придут ли жители Маркса (его население около 30000 человек) на митинг против Романова?

– Мы постараемся убедить жителей, что на согласованный митинг приходить не страшно. Мы учим людей не бояться высказывать свою позицию. Даже сейчас в России выступать за отставку главы района – это законно.

– Почему вы решили принять участие в выборах в муниципальный совет города Маркс, которые пройдут осенью этого года?

Эти люди не знают, как заниматься политикой без угроз и провокаций

– Я давно занимаюсь политикой. Раньше я преимущественно наблюдал на выборах. Мы собрали команду и решили участвовать в выборах в качестве кандидатов. Мы изучали проблемы разных городов и постарались понять, как мы можем помочь их жителям. В частности, нас беспокоили проблемы городов Саратовской области. Маркс – обычный провинциальный город с красивой природой, хорошими людьми. Преимущественно пенсионерами, потому что молодежь уезжает в Саратов. Но возглавляет его некомпетентная местная власть. Местные власти никогда не участвовали в конкурентных выборах. Эти люди не знают, как заниматься политикой без угроз и провокаций. Наши конкуренты не умеют цивилизованно дебатировать со своими оппонентами. И наша молодая команда решила с ними бороться.

– Чем интересны кандидаты из вашей команды?

– Все члены команды учились в вузах, самозанятые, занимаются своим делом в разных сферах: IT, логистика, инвестиции. Активные перспективные молодые люди. Мы все живем в Саратовской области. Я, когда учился в юридической академии, работал юридической клинике СГЮА и бесплатно помогал пенсионерам, студентам, малоимущим. Александр Гаевой несколько раз презентовал проекты благоустройства в городском совете города Энгельс. Мы хотим показать местным жителям, что политика не умерла в России. Да, сейчас непростые времена. Но и сейчас есть достойные люди, готовые бороться за голоса избирателей и честно проводить свои избирательные кампании.

Мы хотим показать местным жителям, что политика не умерла в России

– Как на вас реагируют жители Маркса?

– Мы уже несколько месяцев ведем избирательную кампанию. И местные жители говорят на встрече с главной района, что будут за нас голосовать. Им понравилось, что мы собираемся бороться с чиновниками, которые дали должности своим родственникам и друзьям. Местные жители готовые поддерживать нас на выборах, а мы – защищать их интересы.

– Местные жители в вас видят исполненных добрых намерений мечтателей или в самом деле воспринимают вас как альтернативу существующей власти?

– В Марксе давно не было оппозиции. Для местных жителей большое событие, что сейчас на муниципальные выборы выдвинулось 11 оппозиционных и относительно оппозиционных кандидатов. В частности, 5 человек от “Яблока”. Многие из горожан никогда не видели профессиональной политики и не знают, что есть еще кто-то, кроме “Единой России”.

– Что думают ваши избиратели о лозунге партии “Яблоко” за мир?

– Мы лозунг обсуждаем только в том случае, если нас избиратели об этом спрашивают. Уверен, что среди них, как и во всей стране, есть и те, кто его поддерживают, и те, кто не поддерживают. Жителей Маркса прежде всего интересуют местные вопросы: проблемы с мусором, управляющими компаниями, капремонтом, аварийными домами. Жители жалуются на маленькие пенсии и бедность. Да, мы кандидаты за мир и говорим о нашей позиции. И наша позиция никогда не изменится. Но наша главная задача – помочь жителям Маркса решать бытовые проблемы, которые никто не решает. Когда у человека отходы жизнедеятельности других людей всплывают из раковины и затапливают квартиру, а управляющая компания ничего с этим не делают, то ему некогда думать о внешней политике.

– Получилось ли решить эту проблему?

– Мы уже по этому поводу обращались в жилищную инспекцию. Мать двоих детей, которая вложила в квартиру в этом доме весь материнский капитал и собственные средства, вынуждена была покинуть свое жилье из-за экскрементов, всплывающих в раковине, которые затапливают коридор. Причина этого – в отсутствии техобслуживания труб. Сейчас она с детьми живет у родителей. В Марксе в целом очень плохая вода. В некоторых домах из кранов течет вода почти черного цвета из-за износа труб. Она непригодна для использования в быту. Старожилы говорят, что их, возможно, не меняли никогда.

– Вам удалось помочь кому-то из избирателей?

– Мы написали в администрацию требование убрать ветки, которые после опила деревьев валялись на улице. Я обещал обратиться в прокуратуру. Администрация через три дня убрала эти ветки. Они знают, что я сдержу свое обещание и поэтому выполнили мое требование. Приходится прилагать максимально усилия, чтобы хоть чего-то добиться от администрации. У местных жителей нет сил так действовать, и они часто предпочитают смиряться. У пенсионеров нет ни сил, ни знаний на самоорганизацию. Мы, даже если не станем депутатами, продолжим им помогать решать проблемы.

– Почему, как вы думаете, люди соглашаются жить в таких условиях, вместо того, чтобы выбрать другую власть?

– Вина в действиях властей, которые уничтожили любую политическую конкуренцию, начиная от местного самоуправления, заканчивая президентскими выборами. Активные люди уехали из страны. Оставшиеся опасаются что-либо делать, потому что к ним могут прийти с обыском. Мне говорили жители Маркса, что боятся активно себя вести, мол, вдруг администрация города на них заявление в полицию напишет. Они считают, что помочь им может только Путин или Володин.

– Они бытовые проблемы боятся решать?

– Жители Маркса до сих пор помнят 90-е годы. Они боятся решать свои вопросы, жалуясь в правоохранительные органы на главу района. Они боятся переходить дорогу действующей власти и главе района. Он рассадил своих друзей и знакомых по хлебным местам. Почти все управляющие компании находятся "под администрацией". Кандидат в депутаты Иван Лавров видел отчет одной из управляющих компаний. В этом отчете из 700 тысяч рублей, собранных ей за год, 650 тысяч было потрачено на функционирование самой “управляшки”.

– Чем вы сможете быть полезным жителям Маркса, если станете депутатом?

– Полномочия муниципального депутата очень маленькие. Но у муниципального депутата есть статус, это позволяет распространять информацию о проблемах горожан. У муниципального депутата есть возможность запросы отправлять, на которые организации должны отвечать. В экстренной ситуации муниципальные депутат может обратиться к главе района напрямую, оперативно, без предварительной записи.

– Кто ваши соперники на ближайших выборах?

– Мой соперник Сергей Хорин, друг Романова, по нашим сведениям. На него было в 2016 году возбуждено дело за злоупотребление полномочиями. Хорин был осужден и полгода провел в колонии-поселении. После возвращения сразу стал депутатом Совета депутатов муниципального образования город Маркс. С восхождением звезды Романова восходила звездочка Хорина.

– Что вы предлагаете вашим избирателям?

– Моя позиция, что депутаты должны быть не только теми, кого жители раз в пять лет избирают, но и теми, кто с жителями эти пять лет работают. Мои избиратели знают мой номер телефона и могут обратиться ко мне в любой момент.

– Вас пытались отчислить из юридической академии из-за одиночного пикета за мир. Чем эта ситуация закончилась?

ак устроены гонения: они начинаются с меньшинств, а потом затрагивают все большие сообщества

– Меня вызывали на ковер к руководителю моего структурного подразделения в академии. Мне говорили, что я участие пикете за мир недостойно студента юридической академии. Но я смог парировать своему старшему коллеги, что закон я не нарушил и меня отчислять они не имеют права. Конфликт закончился, и меня не отчислили. Возможно, потому что я хорошо учился и был готов оспаривать отчисление в суде.

– Почему вы поддержали публично ЛГБТ-людей, когда недавно принимали новые гомофобные законы?

– Любые законы, притесняющие какую-либо группу, будут во вред всему обществу. Сначала расправятся с одной группой, потом переключатся на другую. Так мы дошли до того, что сейчас глава города угрожает публично своим политическим оппонентам. Так устроены гонения: они начинаются с меньшинств, а потом затрагивают все большие сообщества.

– Как вы оцениваете риски участия в оппозиционной политике, когда все больше людей репрессируют?

– Я понимаю риски и готов на них. Я буду стараться не нарушать действующее законодательство, даже если я считаю законы “о фейках” и “о дискредитации” не соответствующими Конституции.

– В разговоре с Радио Свобода Кирилл Суворов, бывший помощник экс-депутата, а сейчас политзаключенного Ильи Яшина сказал о деятельности муниципальных депутатов после начала войны против Украины, что бессмысленно красить дверь дома, если его крыша горит. Что вы думаете об этом?

– Местный депутат должен поддерживать фундамент дома, на котором стоит вся страна. Если крыша горит, то местный депутат должен сделать все, чтобы ее потушить. Я большую надежду возлагаю именно на местных депутатов в завершении сегодняшнего внешнеполитического конфликта. Потому что на муниципальном уровне, когда каждый житель округа знает депутата лично, можно убеждать в том, что пора подписывать соглашение о прекращении огня.

– В этом же разговоре Кирилл Суворов сказал так: " Я помогал людям бесплатно, за счет своих личных сил и времени. И я получал радость, если получалось помочь. Но в 2022 году когда я увидел, как эти люди сами выбивают у себя табуретку из-под ног и перестают принимать мою помощь, я решил прекратить ее оказывать. В условиях тотальной диктатуры власти решать какие-то бытовые вопросы лишено всякого смысла". Согласны ли вы с этим утверждением?

Россия – моя страна, и за нее нужно бороться

– Если люди сделали ошибку, то не надо на них ставить крест. Лучше объяснить им, какую ошибку они совершили и минимизировать ее последствия. Школьников за ошибки в диктанте не выгоняют из школы. Политика и нужна для того, чтобы учить людей и дискутировать с ними. Не каждый из них готов открыто выражать свою позицию. Люди живут в России и боятся.

– Не считаете ли вы напрасными жертвы одиночек на фоне общего безразличия россиян?

– Мы продолжаем что-то делать ради себя в первую очередь, потому что мы не хотим уезжать из страны. И хотим, чтобы Россия развивалась цивилизованно, и у нее было будущее. И мы не одиночки. Я занимаюсь политикой, потому что Россия – моя страна, и за нее нужно бороться.

– Вы совсем не рассматриваете эмиграцию?

– Просто не хочу уезжать из моей страны. У меня была и есть возможность уехать, но пока я остаюсь в России.