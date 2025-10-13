Ссылки для упрощенного доступа

Политика Владимира Кара-Мурзу объявили в розыск

Владимир Кара-Мурза
Владимир Кара-Мурза
МВД России объявило в розыск политика Владимира Кара-Мурзу, пишет "Медиазона" со ссылкой на базу ведомства.

Согласно карточке, политик "разыскивается по статье УК". По какой именно, неизвестно.

1 августа 2024 года Кара-Мурзу освобождили из колонии в рамках масштабного обмена заключенными между Россией и рядом западных стран. В 2023 году он был приговорен к 25 годам колонии строгого режима по делам о госизмене и "фейках" об армии. Оппозиционер связывал свое преследование, в том числе, с политической деятельностью.

В августе 2025 года Кара-Мурзе отказали в выдаче российского загранпаспорта в посольстве России в Вашингтоне. В официальном отказе говорилось, что в выдаче российского загранпаспорта было отказано в связи с ограничением его права на выезд из России.

