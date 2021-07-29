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Полицейских посадили за попытку разбудить человека электрошокером

Октябрьский районный суд Иркутска признал двух бывших сотрудников полиции виновными в превышении должностных полномочий с применением спецсредства. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В феврале 2020 года в Иркутске двое сотрудников патрульно-постовой службы применили к спящему пьяному пассажиру такси электрошокер "при отсутствии к тому законных оснований", говорится в сообщении.

Судом установлено, что пассажир такси не создавал опасности для окружающих лиц, не совершил какого-либо правонарушения или преступления, сопротивления не оказывал и находился к тому моменту согласно заключениям экспертов в состоянии глубокой алкогольной комы.

Позже пассажир такси скончался. Как утверждается в сообщении суда, смерть наступила из-за отравления алкоголем.

Мать погибшего Маргарита Харченко рассказывала, что ее сын ехал из ночного клуба домой, "был нетрезв и заснул по дороге".

"Полицейские Анхеев и Любимов, по версии следствия, решили "разбудить" спящего с помощью спецсредства-электрошокера, результатом чего стала острая сердечная недостаточность, затем смерть", - рассказала женщина.

Оба сотрудника полиции были уволены со службы по результатам служебной проверки после инцидента.

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