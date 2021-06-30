Полицейским, пытавшим многодетную мать шокером, дали реальные сроки

Суд в Усолье-Сибирском признал трёх местных полицейских виновными в пытках шокером многодетной матери Марины Рузаевой. Майору Денису Самойлову назначили 4 года колонии общего режима, оперативникам Станиславу Гольченко и Александру Корбуту - по 3,5 года колонии. Об этом сообщает Сибирь.Реалии.

Полицейских признали виновными по статье о превышении должностных полномочий. Прокурор запрашивал для Гольченко и Корбута 5 и 6,6 лет колонии общего режима, а майору Денису Самойлову - 7 лет.

В марте на суде эксперты представили восстановленные результаты полиграфической экспертизы, во время которой полицейские признались в истязании Рузаевой. Ранее исходные данные полиграфа в материалах дела оказались уничтожены неизвестными.

В марте 2021 суд приговорил к трём годам условно одного из следователей, занимавшегося делом о пытках Рузаевой Сергея Лысых. Его признали виновным в фальсификации доказательств. По версии следствия, Лысых подписал протоколы следственных действий без фактического присутствия свидетелей, а также внес в них ложную информацию о деталях преступления.

Жительница Усолье-Сибирского Марина Рузаева с 2016 года пыталась привлечь к ответственности полицейских, которые пять с половиной часов пытали ее в отделе полиции. Пострадавшей надевали на голову пакет, пристегивали наручниками к скамье и били шокером, требуя признаться в убийстве соседа.

Правозащитникам только спустя два года удалось добиться возбуждения уголовного дела в отношении полицейских Самойлова, Корбута и Гольченко из УМВД Усолья-Сибирского, но даже после этого расследование несколько раз прекращали и возобновляли после резонанса из-за публикаций в СМИ.