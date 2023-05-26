Полиция Берлина проверит экс-солиста Pink Floyd Роджера Уотерса

Полиция Берлина начала проверку в отношении британского музыканта Роджера Уотерса, бывшего фронтмена рок-группы Pink Floyd. На концертах 17 и 18 мая в Берлине один из костюмов Уотерса был, по мнению правоохранителей, похож на нацистский мундир.

Исполняя песню In The Flesh из альбома The Wall, музыкант появился в чёрном кожаном плаще с красной повязкой на рукаве. На повязке в белом круге были изображены два скрещённых молотка.

Полиция заявила, что проверит на оправдание нацизма как нынешние концерты, так и записи прошлых выступлений Уотерса в Германии.

Одобрение нацизма и демонстрация нацистской символики в Германии запрещены.