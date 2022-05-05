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Полиция начала проверку в отношении главреда проекта "Проверено"

Илья Бер

В Москве сотрудники полиции начали проверку в отношении главного редактора проекта по разоблачению фейков "Проверено" Ильи Бера после его поста о событиях в Буче. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

По их данным, речь идет о посте, где Бер разбирает высказывания российских пропагандистов о статье газеты The Guardian. 27 апреля Бер опубликовал в фейсбуке пост, в котором сослался на разбор проекта "Проверено" интерпретаций российских СМИ и телеграм-каналов статьи The Guardian о первых результатах судмедэкспертизы тел в Буче. В этой статье, в частности, говорилось, что в телах были найдены флешетты.

Илья Бер, комментируя эту новость изданию The Insider, заявил, что морально готов к административному или уголовному делу.

"Учитывая, что источник происхождения этих новостей – Telegram-канал Baza, которая известна своими источниками в правоохранительных органах, я не думаю, что это фейк, но проверить я это не могу и не планирую этим заниматься. У меня давно есть опасения: я же не прекращал свою деятельность руководителя в проекте "Проверено", поэтому я заранее предпринял шаги, чтобы себя обезопасить", – рассказал Бер.

Он также рассказал изданию Delfi, что узнал о проверке из поста Baza, но не удивился. "Наш проект "Проверено" с самого начала войны решил не прятать голову в песок, не прекращать работу и проверять те актуальные факты, которые возможно проверить. В этом смысл нашей работы. Мы как проект не ангажированы, непредвзяты и пишем правду. Если правда не устраивает российские власти или полицию, это не мои проблемы. Результат их проверки меня не особенно интересует. Он немного предсказуем", – заявил Бер.

По данным Baza, материалы проверки находятся в ОВД по московскому району Преображенское.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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