В Воронежской области на депутата завели дело о фейках про армию РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело о фейках про армию России в отношении депутата Семилукского муниципального района Воронежской области Нины Беляевой. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК без указания имени депутата. Беляева подтвердила в своем телеграм-канале, что уголовное дело было возбуждено против нее.

В марте Нина Беляева во время заседания совета депутатов выступила против войны с Украиной. Она заявила, что считает действия России "военным преступлением" и осудила военных, которые соглашаются участвовать в боевых действиях на территории чужой страны. Другие депутаты пытались перекричать Беляеву и перебивали ее. После этого депутата исключили из КПРФ.

Позднее Беляева сообщила в своем телеграм-канале, что ей пришлось покинуть страну. В сообщении СК говорится, что решается вопрос об объявлении ее в розыск.

26 апреля стало известно о возбуждении уголовного дело о фейках про российскую армию в отношении двух оппозиционных муниципальных депутатов в Москве. Подозреваемыми стали глава муниципального округа Красносельский Елена Котеночкина и депутат Алексей Горинов. Во время заседания совета депутатов Горинов предложил объявить минуту молчания "в память жертв агрессии в Украине". Котеночкина предложила отменить в связи с начавшейся войной мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню детей, Новому году.