Великобритания вводит санкции против окружения президента Путина

Великобритания введет санкции против пяти российских банков и трех россиян, которых называют друзьями Владимира Путина, —миллиардеров Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в парламенте.

Санкции включают в себя замораживание возможных активов и запрет на въезд в Соединенное Королевство. Под санкции также попадут Промсвязьбанк, банк "Россия", Индустриальный сберегательный банк, "Черноморский банк развития", Генбанк. По словам Джонсона, Великобритания введет новые санкции, если Россия вторгнется на территорию Украины.

Банк "Россия" принадлежит Юрию Ковальчуку, которого журналистские расследования называли одним из ближайших людей Путина. Среди акционеров банка — племянник президента России Михаил Шеломов и старая знакомая Путина Светлана Кривоногих, которую журналистское расследование назвало матерью его внебрачной дочери. Сам Путин, согласно официальной информации, получает зарплату на карту этого банка.

Через "Промсвязьбанк" проходят платежи гособоронзаказа. Остальные три банка из списка работают в аннексированном Россией Крыму.

Представители стран Европейского союза достигли предварительной договоренности о введении новых санкций против российских властей. По поступающим из источников в Еврокомиссии сведениям, санкции могут быть введены против 27 российских высокопоставленных официальных лиц, гражданских и военных, причастных к решению о признании независимости двух сепаратистских республик на востоке Украины, и 351 депутата Госдумы, инициировавших обращение к Владимиру Путину с просьбой о таком признании.

Вечером 21 февраля стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о санкциях по отношению к так называемым "ДНР" и "ЛНР" в связи признанием их независимости Россией. Согласно положениям документа, американским гражданам и компаниям запрещается инвестировать в экономику "ДНР" и "ЛНР", вести с ними торговлю, ввозить в США какие-либо товары из этих республик. Указ также разрешает администрации США вводить санкции в отношении лиц, ведущих деятельность в "ДНР" и "ЛНР", и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список приведет к заморозке активов в США, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести бизнес с людьми из списка.