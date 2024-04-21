Полиция сорвала встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в воскресенье полиция сорвала встречу политика Екатерины Дунцовой со сторонниками. Об этом сообщил журналист Владислав Постников, присутствовавший на мероприятии. По его словам, полицейские заявили, что к ним поступила информация, что в зале могут находиться лица, причастные к экстремистской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку документов. Присутствовавших выводили из зала и опрашивали, знают ли они каких-то потенциальных экстремистов, оформляли их объяснения письменным протоколом. Опросили и саму Дунцову.

Визит полиции длился около часа - именно столько должна была продлиться встреча с Дунцовой. Был задержан один человек - по словам очевидцев, его подозревают в уклонении от армии. Затем полиция переписала данные всех присутствовавших и ушла. Мероприятие не смогло продолжиться, поскольку время аренды зала уже закончилось.