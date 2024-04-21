Полиция сорвала встречу с Екатериной Дунцовой в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в воскресенье полиция сорвала встречу политика Екатерины Дунцовой со сторонниками. Об этом сообщил журналист Владислав Постников, присутствовавший на мероприятии. По его словам, полицейские заявили, что к ним поступила информация, что в зале могут находиться лица, причастные к экстремистской деятельности.
Сотрудники правоохранительных органов начали проверку документов. Присутствовавших выводили из зала и опрашивали, знают ли они каких-то потенциальных экстремистов, оформляли их объяснения письменным протоколом. Опросили и саму Дунцову.
Визит полиции длился около часа - именно столько должна была продлиться встреча с Дунцовой. Был задержан один человек - по словам очевидцев, его подозревают в уклонении от армии. Затем полиция переписала данные всех присутствовавших и ушла. Мероприятие не смогло продолжиться, поскольку время аренды зала уже закончилось.
- Екатерина Дунцова - журналист из города Ржева в Тверской области, бывший депутат Ржевской городской Думы. В ноябре она заявила, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Она публично выступила за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.
- В конце декабря ЦИК отказала Дунцовой в регистрации её инициативной группы для начала предвыборной агитации и сбора подписей. Дунцова считает, что её не допустили к выборам по политическим мотивам.
- После отказа в регистрации Дунцова заявила, что её сторонники планируют создать партию.
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