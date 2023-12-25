Екатерина Дунцова подала в Верховный суд иск против ЦИК

Ржевская журналистка Екатерина Дунцова в понедельник подала в Верховный суд России иск против Центральной избирательной комиссии. Она намерена оспорить отказ ЦИК в регистрации её инициативной группы для участия в президентских выборах. По словам Дунцовой, суд должен вынести решение не позднее ближайшей пятницы, 29 декабря.

20 декабря Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации своей инициативной группы. Регистрация группы позволила бы ей начать предвыборную агитацию и сбор подписей для выдвижения кандидатом в президенты России на выборах 2024 года. Однако 23 декабря ЦИК отказала в регистрации инициативной группы, сначала сославшись на формальные нарушения в оформлении документов, а потом - на то, что инициативная группа избирателей "не была создана".

Дунцова утверждает, что аргументы чиновников не соответствуют действительности: 17 декабря состоялось собрание инициативной группы, проведена регистрация и утверждена повестка. При этом на собрании, по её словам, присутствовали и представители ЦИК.