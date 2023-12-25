Екатерина Дунцова подала в Верховный суд иск против ЦИК

Ржевская журналистка Екатерина Дунцова в понедельник подала в Верховный суд России иск против Центральной избирательной комиссии. Она намерена оспорить отказ ЦИК в регистрации её инициативной группы для участия в президентских выборах. По словам Дунцовой, суд должен вынести решение не позднее ближайшей пятницы, 29 декабря.
20 декабря Екатерина Дунцова подала в ЦИК документы для регистрации своей инициативной группы. Регистрация группы позволила бы ей начать предвыборную агитацию и сбор подписей для выдвижения кандидатом в президенты России на выборах 2024 года. Однако 23 декабря ЦИК отказала в регистрации инициативной группы, сначала сославшись на формальные нарушения в оформлении документов, а потом - на то, что инициативная группа избирателей "не была создана".
Дунцова утверждает, что аргументы чиновников не соответствуют действительности: 17 декабря состоялось собрание инициативной группы, проведена регистрация и утверждена повестка. При этом на собрании, по её словам, присутствовали и представители ЦИК.
- Дунцова - журналист из города Ржева в Тверской области, бывший депутат Ржевской городской Думы. В ноябре она заявила, что выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы. Она выступает за прекращение войны в Украине и против политических репрессий в России.
- Инициативная группа сторонников Дунцовой уже насчитывает как минимум несколько тысяч россиян. Её собрания в разных городах России затрудняются визитами полиции и задержаниями сторонников политика.
- Прокремлёвские СМИ заявляют, что Дунцову "финансирует беглый олигарх Михаил Ходорковский", но не представляют никаких доказательств своих утверждений. В поддержку Дунцовой выступили многие российские оппозиционеры, например, директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и правозащитник Лев Пономарёв.
- Выборы главы государства пройдут в России 15-17 марта 2024 года. На них ожидаемо выдвинул свою кандидатуру действующий президент Владимир Путин. В случае его избрания он заступит на пятый президентский срок.
Форум