Полиция трижды не возбудила дело об угрозе убийством – девушку убили

В Новосибирске возбудили уголовное дело о халатности против полицейских, трижды отказавшихся заводить дело об угрозе убийством. Заявления об угрозах писала мать убитой девушки. Об этом сообщают Сибирь.Реалии и "Медиазона".

По данным следствия, с ноября 2021 по июнь 2022 года мать погибшей трижды обращалась в полицию. В своих заявлениях она сообщала, что несовершеннолетней девушке угрожает убийством её бывший партнёр. В одном из заявлений женщина рассказала также о побоях. По всем заявлениям полицейские отказали в возбуждении уголовных дел.

Девушка была убита вечером 26 июля 2022 года. По данным следствия, во время ссоры на почве ревности 27-летний мужчина нанёс 17-летней девушке не менее пятнадцати ударов ножом. Девушка умерла на месте, а подозреваемый скрылся.

Позже его задержали. По данным полиции, мужчина хотел уехать из России. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Он признал свою вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также выяснилось, что ранее мужчина был судим за побои и угрозу убийством.