Полиция Украины: задержан военный армии РФ – он скрывался полгода

В Купянском районе Харьковской области задержали российского военнослужащего, который скрывался там полгода. Об этом сообщает украинская полиция.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину в гражданской одежде во время патрулирования посёлка в Купянском районе. При проверке выяснилось, что он уроженец Московской области и является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады российской армии.

Задержанный рассказал, что прятался в местных заброшенных зданиях с тех пор, как район освободила украинская армия. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств его пребывания в Украине.

Купянский район был деоккупирован в сентябре 2022 года в ходе контрнаступления украинской армии. Вскоре после этого власти Украины провели масштабную операцию по поиску российских военных, которые остались на освобождённых территориях и могли быть диверсантами.