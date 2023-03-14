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Полиция Украины: задержан военный армии РФ – он скрывался полгода

Освобождённый Купянск, сентябрь 2022 года

В Купянском районе Харьковской области задержали российского военнослужащего, который скрывался там полгода. Об этом сообщает украинская полиция.

Полицейские задержали 42-летнего мужчину в гражданской одежде во время патрулирования посёлка в Купянском районе. При проверке выяснилось, что он уроженец Московской области и является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады российской армии.

Задержанный рассказал, что прятался в местных заброшенных зданиях с тех пор, как район освободила украинская армия. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств его пребывания в Украине.

Купянский район был деоккупирован в сентябре 2022 года в ходе контрнаступления украинской армии. Вскоре после этого власти Украины провели масштабную операцию по поиску российских военных, которые остались на освобождённых территориях и могли быть диверсантами.

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, за год войны в результате боевых действий погибли 8173 мирных жителя, 13 620 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
  • К началу 2023 года в Украине завели более 50 тысяч дел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи установили имена более 200 подозреваемых. Пока осуждены около 20 человек, некоторые – заочно.

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