Полиция Украины: задержан военный армии РФ – он скрывался полгода

В Купянском районе Харьковской области задержали российского военнослужащего, который скрывался там полгода. Об этом сообщает украинская полиция.
Полицейские задержали 42-летнего мужчину в гражданской одежде во время патрулирования посёлка в Купянском районе. При проверке выяснилось, что он уроженец Московской области и является военнослужащим 27-й мотострелковой бригады российской армии.
Задержанный рассказал, что прятался в местных заброшенных зданиях с тех пор, как район освободила украинская армия. Задержанного доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств его пребывания в Украине.
Купянский район был деоккупирован в сентябре 2022 года в ходе контрнаступления украинской армии. Вскоре после этого власти Украины провели масштабную операцию по поиску российских военных, которые остались на освобождённых территориях и могли быть диверсантами.
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. По данным ООН, за год войны в результате боевых действий погибли 8173 мирных жителя, 13 620 пострадали. Эти данные могут быть неполными.
- К началу 2023 года в Украине завели более 50 тысяч дел по статье о нарушении законов и обычаев войны. Следователи установили имена более 200 подозреваемых. Пока осуждены около 20 человек, некоторые – заочно.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.