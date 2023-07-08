В Петербурге полиция попыталась сорвать встречу с Игорем Стрелковым

В Санкт-Петербурге полиция днём 8 июля пришла в книжный магазин "Листва". Там должна была пройти встреча с бывшим министром обороны донецких сепаратистов Игорем Стрелковым (Гиркиным). Полицейские предостерегли администрацию от проведения мероприятия, которое, согласно принесённому ими документу, может повлечь нарушение общественного порядка. Предостережение опубликовано в телеграм-канале магазина.

Магазин "Листва" в Санкт-Петербурге открыт издательством "Чёрная сотня". Создатели поддерживают войну в Украине и проводят мероприятия со сбором денег для воюющих там российских военных. На войну было обещано отправить и часть денег от билетов на встречу со Стрелковым. Он должен был рассказывать о мятеже главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, украинском наступлении и ответить на вопросы зрителей.

Администрация заявила, что встреча с бывшим командиром сепаратистов состоится, несмотря на действия полицейских. Сам Стрелков, регулярно критикующий российские власти с радикально правых позиций, заявил в телеграме, что "однозначно виновен" в осуждении мятежа Пригожина и "призывах к победе" над Киевом.